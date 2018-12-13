原标题：中外合资底特律新能源汽车项目在晋中市奠基

新华网太原12月12日电 12日，中外合资底特律新能源汽车生产项目开工奠基仪式在山西转型综改示范区晋中开发区潇河产业园起步区举行，这标志着山西推动转型发展“三大目标”迈出了新步伐。

中外合资底特律电动汽车项目由山西能源交通投资有限公司和百年品牌底特律电动汽车英国有限公司强强联手共同投资建设。项目占地3500亩，其中一期投资60亿元，占地1200亩，建设期两年，年产10万套电动汽车零部件。达产后，预计年销售收入324亿元，年利润总额15亿元。

据悉，项目依托底特律电动汽车英国整车生产资质，产品在欧美市场先行销售，逐步实现国内整车生产，最终在晋中市建设成集整车制造、平台研发、前沿技术开发、零部件生产、供应链物流等为一体的汽车综合产业园。预计整个园区可实现年产值1000亿元，拉动上下游相关产业近万亿。项目对山西省多元化中高端现代产业体系的构建，产业结构优化升级，发展动力深度转换都将起到积极的作用。

山西能源交通投资有限公司董事长武强说，当前，全球汽车产业正迎来自动化、智能化、柔性化的重大变革。新能源汽车产业已上升为国家战略，是山西省“十三五”重点发展的新兴产业。新能源汽车项目是公司集聚要素资源倾力打造的重点新兴产业项目，必将对山西优化产业布局，培育新的经济增长点，加快实现高质量转型发展具有重要的引领作用。

据悉，底特律汽车公司是一家历史悠久的电动车制造企业，在英国设有研发中心和生产基地，同时在中国设有研发机构，在全球已经注册和正在注册超过60项专利技术，涵盖电动汽车核心系统，车联网和轻量化电动汽车相关知识产权，在锂电池+氢燃料电池增程技术、四轮轮毂驱动等方面的技术全球领先。（完）

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