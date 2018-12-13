原标题：商务部：中美双方团队就磋商细节保持密切沟通 进展顺利

新华社北京12月13日电（记者于佳欣）商务部新闻发言人高峰13日说，中美双方团队就磋商细节保持着密切沟通，进展顺利。中方欢迎美方来华开展磋商，也对赴美沟通保持开放态度。

高峰是在商务部当日召开的例行新闻发布会上作出上述表示的。

12月11日，国务院副总理、中美经贸磋商牵头人刘鹤应约与美方通话，双方就落实两国元首会晤共识、推进下一步经贸磋商工作的时间表和路线图交换了意见。

高峰还表示，农产品、能源、汽车等是中美双方已达成共识的具体事项，大豆一直是中国进口美国农产品的重要品种，国内有巨大市场需求。具体细节将陆续公布。

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