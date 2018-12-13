商务部：中美双方团队就磋商细节保持密切沟通 进展顺利

人民网北京12月13日电 商务部13日召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰说，中美双方团队就磋商细节保持着密切沟通，进展顺利。中方欢迎美方来华开展磋商，也对赴美沟通保持开放态度。

高峰还表示，农产品、能源、汽车等是中美双方已达成共识的具体事项。大豆一直是中国进口美国农产品的重要品种，国内有巨大的市场需求。具体细节将陆续公布。

12月11日上午，中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸磋商牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦、贸易代表莱特希泽通电话。双方就落实两国元首会晤共识、推进下一步经贸磋商工作的时间表和路线图交换了意见。

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