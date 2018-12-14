前11月全国财政收入增长6.5%

本报北京12月13日电 （记者李丽辉）财政部公布的最新数据显示，11月份，全国一般公共预算收入10775亿元，同比下降5.4%，减税效果逐渐显现。1—11月累计，全国一般公共预算收入172333亿元，同比增长6.5%。其中，中央一般公共预算收入82167亿元，同比增长6.2%；地方一般公共预算本级收入90166亿元，同比增长6.9%。全国一般公共预算收入中的税收收入149001亿元，同比增长9.5%；非税收入23332亿元，同比下降9.1%。

从一般公共预算支出情况看，1—11月累计，全国一般公共预算支出191751亿元，同比增长6.8%，完成年初预算的91.4%。其中，教育支出27748亿元，同比增长4.2%；科学技术支出6730亿元，同比增长15.3%；社会保障和就业支出24374亿元，同比增长7.1%；医疗卫生与计划生育支出14104亿元，同比增长5.8%；节能环保支出4876亿元，同比增长8.2%；农林水支出16842亿元，同比增长10.7%。

《 人民日报 》（ 2018年12月14日 14 版）

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