“走，带你去看看我的宝贝。”跟着皮肤黝黑的包传彬，到了半山坡，满眼尽是挺拔青翠的麻竹。包传彬可不一般，他是重庆市荣昌区昌元街道的一个种养大户。

“竹子长得这么好，肥料在哪里买的啊？”

“我这肥料，一分钱没花！”包传彬转过身，用手一指不远处的土黄色小平房，“是从那里来的。”

走近平房一瞧，原来是养猪场+沼气池。“哗”地一阵水声，猪场的自动冲刷系统将猪粪冲进沼气池。猪粪生产沼气，沼气生火做饭，沼液滋养麻竹。

一个人可以管50—100亩麻竹，养一头猪能卖2000多元，又省掉了处理猪粪的麻烦。包传彬介绍，“‘猪—沼—竹’这么一循环，赚头多了，还环保了！”如今，荣昌每10亩麻竹就有1亩采用这种循环农业方式。

荣昌是西南地区最大的麻竹产区，荣昌猪是世界八大优良种猪之一，这两大产业占当地农村经济总量六成以上。以前，二者并无关联。我种我的竹，你养你的猪。种竹户苦恼肥料价钱不低，养猪户抱怨猪粪不好清理。竹与猪究竟是如何“联姻”的？

故事还得从头讲起。之前，包传彬经营着一家麻竹加工公司，自己种麻竹，也收麻竹。种麻竹，通常一亩地收成一吨左右，可偏偏吴远农家的15亩麻竹地每亩产量2吨多。包传彬听闻后，上门求教。原来吴远农养了10头猪，猪圈下挖了10个粪坑，粪水通过坑道自流到麻竹地里。

受到启发，包传彬动起了脑筋——修猪场，建沼气池，装管道。麻竹养分足，个头噌噌地长。竹笋长得壮，每根重量差不多翻了一倍，加上竹材、竹叶的收入，每亩可以多赚1600多元，还省掉了肥料钱。

乐开了花的包传彬，开始琢磨“猪—沼—竹” 粪肥供给的科学配比。几经探索，他总结出一亩麻竹配一头猪的模式：一片三五百亩的竹林，适合配建一个存栏量三五百头的养猪场。这一模式，带动了周边农民，得到了区里支持推广。几年时间，包传彬改造管网、建设沼气储液池，拿到上百万元的资金支持。

云教村的周安能养了200头猪，由于有污染，本打算放弃。包传彬找到他，“你像我这样建沼气池，沼液给我就行。”今年，周安能建好沼气池，把沼液输送到包传彬的麻竹地。周安能一共花费8万多元，政府补贴了4.7万元，但今年足足赚了10多万元。

如今，荣昌三成左右的养殖粪污，发酵处理后还土还林，其余则由农户作为有机肥直接使用，粪污处理率达95%以上。畜禽粪污处理再利用，一年可为荣昌农村用电用气节约近4000万元。

“猪粪‘喂’竹子，既解决农业面源污染，又产生经济效益。”荣昌区委书记曹清尧说，计划3年内新增生猪养殖10万头，覆盖麻竹基地7万亩，覆盖面达到50%左右。

竹林漫山环绕，包传彬们未来的日子一定会越来越好。

《 人民日报 》（ 2018年12月14日 14 版）

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