12月7日，北京全国农业展览馆，四川省内江市开心花椒种植农民专业合作社理事长舒銮洪第一次带着花椒到北京参展。参展不到两天，产品便销售一空，还签了95万元订单。“品牌响了，销路不愁！”他欣喜地说。

这是一座城市磨砺一个品牌的结果。

内江因盛产甘蔗、白糖和蜜饯，被誉为“甜城”。但随着制糖业的整体退出，作为农业大市的内江，传统农业日渐式微，截至2016年底，内江市仅有1家农业企业获中国驰名商标，9家获四川著名商标，大量优质农产品默默无闻。

“‘叫好不叫座’是普遍现象，有的优质农产品也面临滞销的尴尬局面。”内江市资中县血橙协会会长赖永辉说，大家各自为战，产品知名度低。“资中血橙口感好、营养高，但在几年前的丰产期，经常是几毛钱一斤贱卖，甚至成堆地烂掉，看着都心疼。”

2016年初，内江市第七次党代会提出，实施农业“区域品牌+企业品牌+产品品牌”发展战略，举全市之力协调各方，共同创建一个优质农产品公用品牌。在全国广泛征集后，确定了其名称“甜城味”及标识图案，随后成功申请注册“甜城味”商标，覆盖优质粮油、优质畜禽、优质果蔬等，包含九大类101个农产品。

内江市副市长田文平介绍，内江在打造“甜城味”之初，就重视内外宣传推介，确立了“国内知名、国外知晓”的目标。市里投入专项资金做品牌宣传推介，统一制作公益广告，迅速提升了“甜城味”的知名度。

品牌打造的关键，还在于质量保障与产业支撑。在内江要上榜“甜城味”，须“过五关斩六将”：农产品需获无公害农产品、绿色食品、有机食品或地理保护标志认证，获市或省、国家级知名商标；市级以上农业龙头企业，近3年无质量安全事故，通过质量管理体系认证等，否则不予准入。

同时，创新检测方式，不同部门的检测结果互认与共享；并建立了政府、企业、部门和行业 “四位一体”的监管责任制，即生产有记录、原料能溯源、流通可追踪、信息好查询，构建起“甜城味”质量安全追溯管理体系。

在“甜城味”引领下，内江围绕品牌做文章，全市已形成以“内江黑溜宝”“威远无花果”“东兴紫皮大蒜”等特色产品为主体的产业基地，68家农业企业、1000余个产品使用“甜城味”标识。

2017年，“甜城味”商标使用企业产品年销售总量比2016年增长51.5%，全年线上线下销售额近200亿元。同时，将品牌建设与全市脱贫攻坚相结合，在全市301个贫困村建设产业基地3万亩，依靠产业脱贫的贫困人口达2.79万人，带动贫困户人均增收150元以上。

“打造农产品品牌最终是要让群众受益。”内江市委书记马波表示，将继续做大做强“甜城味”区域公用品牌，推动内江特色农产品走向全国。

《 人民日报 》（ 2018年12月14日 14 版）

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