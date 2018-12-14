“双十二”折射国人购物之变（网上中国）

“双十二”期间，江苏连云港市各大电商迎来发货高峰，工作人员正在加紧发送快递包裹。

耿玉和摄 （人民图片）

“双十一”余温尚在，中国人又迎来了一次购物狂欢——“双十二”。恰逢改革开放40周年，“双十二”折射出国人购物的新变化：全球购火爆，直播购物增长迅速，增强现实（AR）等新技术参与其中。

从凭票购到全球购

40年前，粮票、布票、棉花票……这些都是老百姓购物的“资格证”。40年后，指尖轻点，就能轻松买到全球上百个国家的商品。

从凭票购到全球购，经历过这一购物变迁的周女士深有感触。“我们小时候攥着5分钱的粮票，跑到供销社，只为买一个法饼。现在时代不同了，海外商品购买方便，赶上‘双十二’折扣，女儿说要给我买件外国的羽绒服。”

改革开放以来，尤其是在如今的互联网时代，中国跨境电商发展特别迅猛。根据中国电子商务协会发布的报告显示，近3年，中国跨境电商零售进出口额年均增长率在50%以上。

今年的“双十二”，“海淘族”也展示出了不俗的购买力。在淘宝购物平台上，超过10万件海淘商品参加活动，除了传统的美妆、服饰等品类，还有中小品牌打造的各种商品。从爱尔兰的电动剃须刀到韩国的LED光能面膜仪，从意大利的牛皮腰带到俄罗斯的指甲油，鼠标一点，“剁手党”们将中意的全球好物收入囊中。“双十二”开始后的1个小时内，成交额同比增长超56%。前11个小时里，韩式加厚袜、澳洲派克服、德国取暖器也纷纷加入中国人的“保暖套餐”。

AR、AI提升购物体验

从前，购物只是挑选、付款等几个简单的动作，如今，购物本身可能就是一种奇特的体验。今年“双十二”，增强现实（AR）、人工智能（AI）等新技术极大地提升了人们的购物体验。

12月8日，网易考拉开启“全球榜单盛典”，专门为“双十二”量身定做了与AR互动的新玩法——通过AR技术线上模拟抓娃娃机，用户集齐6个虚拟娃娃便可享受超值优惠。

“双十二”期间，有电商平台票选“人民的宝贝”，开创以“商品”为主角的选秀节目，草根卖家和偶像明星一起为选手“代言”。

直播、短视频等构成的内容生态表现亮眼，商家和消费者的互动方式越来越丰富，更多人在网上“边看、边逛、边买”。

目前，直播成为拉动消费的新动力。淘宝直播首次上线“互动拼团”新玩法。据了解，12月1日至8日，“双十二”官方互动节目短短1小时的直播时间里，线上线下万人成团，一分钟秒杀上千件产品。最新数据显示，其平台粉丝超过百万的主播已高达1200人，直播的“涨粉力”正在拉动消费新一轮高速增长。

今年“双十二”期间，短视频电商更加火爆。12月11日，有些短视频社交平台开始尝试推出购物车功能开放申请，其中，有的平台发布视频大于10个且达到8000以上粉丝的实名认证账号即可自助申请。

个性化产品受追捧

今年“双十二”也见证了国人的消费升级，网购服务成为新的消费亮点。“双十二”冬季旅游大促，不少旅游App推出滑雪场、温泉门票优惠，还有境内游、出境游和邮轮游等多种优惠。除了旅游，教育服务类产品热度也在升高。“双十二”期间，一些在线教育机构推出了各类优惠课程。

个性化消费成购物新风尚。淘宝家居生活行业销售额前10中，9个是以原创设计为特色的商家。某微博博主的原创特色手办，1小时卖出超过2000份。在年轻人市场中，原创力量受到热捧。此外，有些专营二次元服装的网店，在销售额上取得了不俗的成绩。据了解，与去年相比，“双十二”淘宝二次元行业销量劲增90%，超五成消费者是“95后”，二次元经济迎来爆发期。

智能数码类产品备受青睐。在电商平台上，手机、电脑、数码3C大牌云集，佳能、尼康、小米等国内外品牌齐聚。智能视频音箱、智能手表、无人机、多种智能操控的床头灯、二合一移动电源、智能插座WiFi版等智能产品纷纷被消费者加入购物车。

(责编：岳弘彬、曹昆)