原标题：2018年这七大民生目标已落地 看你受益多少？

2018年马上就要收官，站在年底，回望年初提出的“民生目标清单”可以发现，个税起征点提高、养老金和最低工资上调，流量漫游费取消，汽车等进口关税下调，景区门票大降价，就业目标提前完成，一大波目标已经落地，你从中受益了多少？

不同收入人群减税情况。张舰元 制图

个税起征点提高

【目标】提高个人所得税起征点，增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除，合理减负。

【进展】从2018年10月1日起，个税起征点提至5000元，10月1日后发放的工资薪金都能适用5000元的起征点和新税率表。子女教育、大病医疗等6项专项附加扣除将从2019年开始实施。

【影响】起征点提高后，工薪阶层普遍受益。国家税务总局数据显示，改革实施首月，全国个人所得税减税316亿元，有6000多万税改前的纳税人不再缴纳工资薪金所得个人所得税。

税务总局所得税司司长罗天舒表示，10月领取工资薪金所得在2万元以下的纳税人，减税幅度都超过50%，减税金额达224亿元。

养老金待遇上调

【目标】继续提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金。

【进展】2018年1月1日起，企业和机关事业单位退休人员基本养老金总体上调5%左右，实现 “14连涨”；全国城乡居民基础养老金最低标准由每人每月70元提高至88元，各地在此基础上又进行了上浮。

【影响】企业和机关事业单位退休人员基本养老金提高，1.14亿名退休人员受益；城乡居民基础养老金提高，受益人数同样庞大。人社部数据显示，截至2017年12月底，城乡居保参保人数51255万人，其中，领取待遇人数15598万人。

流量“漫游”费取消

【目标】取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%。

【进展】自2018年7月1日起，三大运营商正式取消流量“漫游”费，国内新老用户省内流量升级为国内流量。

【影响】流量“漫游”费成为历史，有7.8亿手机用户享受到这项政策的优惠，特别是对经常到外地出差的用户和对全国流量需求比较大的一些用户来说，最为受益。

最低工资标准上调

【目标】合理调整社会最低工资标准。

【进展】2018年以来，至少已有10余个省份提高了最低工资标准。在31省份中，上海月最低工资标准达到2420元，排名全国第一。

【影响】目前，上海、广东、北京、天津、江苏、浙江这6个省份月最低工资标准已超过2000元大关。

中国劳动学会副会长苏海南说，最低工资标准上调，对保障和改善低收入工薪劳动者及其赡养人口的基本生活非常重要，同时也会带动其他岗位工资水平、加班工资计算基数等提高。

景区门票大降价

【目标】创建全域旅游示范区，降低重点国有景区门票价格。

【进展】国家发改委数据显示，截至9月28日，各地已出台实施或发文向社会公布了981个景区免费开放或降价措施(免费开放74个，降价907个)，其中5A级景区159个，4A级景区534个。

【影响】这是一轮有诚意的降价，在降价的907个景区中，降幅超过20%的491个，占54.3%，降幅超过30%的214个，占23.6%。

景区门票价格下调，民众出游少花一笔钱，很多人在国庆黄金周旅游的时候已经享受到了门票降价的红利。

汽车等进口关税下调

【目标】下调汽车、部分日用消费品等进口关税。

【进展】自2018年7月1日起，将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%，降税幅度分别为40%、25%。

【影响】降税能促使汽车价格下降，让消费者得到更多实惠。目前，不少车企宣布了旗下产品不同程度降价。

能省多少钱？以在中国市场指导价约90万元的进口汽车为例，该车进口到岸价24万元人民币，关税税率25%时，关税税额为6万元。关税税额占厂商在中国市场指导价的7%。此次降税后，关税税率由25%降为15%，这款进口车将征收关税3.6万元，相比降税前减少2.4万元。

就业目标提前完成

【目标】2018年，城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%以内，城镇登记失业率4.5%以内。

【进展】就业目标已经提前完成。人社部数据显示，今年1-10月新增就业累计达到1200万人。10月份全国城镇调查失业率为4.9%，同比持平。三季度末，全国城镇登记失业率为3.82%，降至近年来低位。

【影响】就业是最大的民生。手中有饭碗，心中才不慌。全年1100万人的就业目标已提前完成，但未来就业形势依然比较严峻，企业裁员消息时不时传出，也加剧了人们对手中饭碗的担忧。

为了确保就业局势持续稳定，国务院近日发布《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》，拿出含金量颇高的政策，比如对不裁员或少裁员的参保企业，可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%。(记者 李金磊)

(责编：杨曦、仝宗莉)