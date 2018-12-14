谋划推进新时代人大财经工作

本报北京12月13日电 （记者王比学）全国人大财政经济委员会、全国人大常委会预算工作委员会12日至13日在京召开全国人大财经工作座谈会，全国人大常委会副委员长陈竺、王东明出席会议并讲话。
会议认为，换届以来，各级人大财经工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央决策部署，圆满完成各项工作安排，实现了良好开局。会议提出，新时代新形势下，要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想统领新时代人大财经工作，紧紧围绕贯彻新发展理念，扎实推进人大财经立法和监督等工作，勇于担当作为，不断开拓创新，推动人大财经工作再上新台阶，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】