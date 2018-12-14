谋划推进新时代人大财经工作

本报北京12月13日电 （记者王比学）全国人大财政经济委员会、全国人大常委会预算工作委员会12日至13日在京召开全国人大财经工作座谈会，全国人大常委会副委员长陈竺、王东明出席会议并讲话。

会议认为，换届以来，各级人大财经工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央决策部署，圆满完成各项工作安排，实现了良好开局。会议提出，新时代新形势下，要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想统领新时代人大财经工作，紧紧围绕贯彻新发展理念，扎实推进人大财经立法和监督等工作，勇于担当作为，不断开拓创新，推动人大财经工作再上新台阶，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2018年12月14日 09 版）

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