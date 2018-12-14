原标题：新华社：中央政治局会议传递2019年经济工作五大信号

为全面建成小康社会收官打下决定性基础——中央政治局会议传递2019年经济工作五大信号

新华社北京12月13日电 题：为全面建成小康社会收官打下决定性基础——中央政治局会议传递2019年经济工作五大信号

新华社“新华视点”记者

中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作。

面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，政治局会议传递出2019年经济工作的重要信号。

信号一：“五个坚持”“六个稳”勾勒2019年经济工作方向

这次会议对2019年作出重要定位——

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。

围绕关键之年的经济工作，会议强调，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，并要求进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

中国国际经济交流中心学术委员会委员王军说，“五个坚持”和“六个稳”勾勒出明年我国经济工作的主要方向。特别是在改革开放40年之际，强调加快经济体制改革，推动全方位对外开放，重申坚持以市场化为取向的改革方向，具有重要意义。

国务院发展研究中心副主任张军扩认为，面对复杂局面，关键要坚定不移深化改革、扩大开放，着力完善有利于推动高质量发展的体制和政策环境。

会议指出，着力激发微观主体活力。分析人士指出，明年工作重点将继续支持民营企业发展，提高金融可及性，减轻各类负担；深化国有企业改革；持续增强金融服务实体经济的能力。

打赢三大攻坚战，是全面建成小康社会必须跨越的关口。会议强调，明年要继续打好三大攻坚战，按照已确定的行动方案，针对突出问题，打好重点战役。

信号二：辩证看待国际环境和国内条件变化

当前，外部环境发生明显变化，国内发展不平衡不充分问题和各种周期性、结构性、体制性因素交织叠加，加大了经济工作的难度。

张军扩说，展望明年及未来一个时期的国内外发展环境，总体呈现下行压力加大、不确定性更多、风险和挑战更加复杂的局面。

会议强调，要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识，继续抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，坚定信心，把握主动，坚定不移办好自己的事。

“中央对于我国仍处于发展重要战略机遇期的判断没有改变，展现出强大的战略定力和发展信心。”王军说，要增强忧患意识，对面临的困难和挑战有更清醒的认识，化危为机，通过进一步改革开放解决存在的问题。

会议指出，要保持战略定力，注重稳扎稳打，加强协调配合，聚焦主要矛盾，把握好节奏和力度，努力实现最优政策组合和最大整体效果。

今年以来，中央多次强调加强政策协调配合。中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说，当前关键要聚焦经济运行的主要矛盾，加强宏观政策统筹协调，形成政策合力，避免政策协调不够、节奏力度把握不好，为经济运行营造良好预期。

信号三：推动制造业高质量发展

制造业是一国经济的根基。中国经济要实现高质量发展，必须有高质量的制造业作为支撑。

会议提出，推动制造业高质量发展，推进先进制造业与现代服务业深度融合。

工信部副部长辛国斌说，当前，我国制造业大而不强问题依然突出。必须在“破”与“立”上同时发力，培育发展新兴产业和改造升级传统产业齐头并进，推动制造业高质量发展。

制造业高质量发展，重中之重是培育与之相适应的产业生态。

工信部总经济师王新哲说，要进一步深化“放管服”改革，创新行业管理方式，加强事中事后监管，鼓励大中小企业融通发展；促进完善工业研发、投资和技术改造的政策环境，进一步降低企业税费负担；加快人才培养，弘扬劳模精神和工匠精神；大力推动创新驱动发展，努力拓展发展空间。

信号四：促进形成强大国内市场

强大的国内市场，可以有效化解外部冲击，提升我国在全球经济产业体系中的影响力。

会议指出，促进形成强大国内市场，提升国民经济整体性水平。

形成强大国内市场，要充分发挥消费的基础性作用和有效投资的关键作用。中国宏观经济研究院研究员王蕴说，要以制度创新、技术创新和产品创新培育形成新供给，形成具有较强增长带动力的消费新增长点，不断推进消费提质升级。

会议要求，扎实推进乡村振兴战略，巩固发展“三农”持续向好形势。促进区域协调发展，发挥好各地区比较优势。

分析人士指出，以乡村振兴撬动巨大发展空间，通过区域协调发展优化经济空间布局，我国发展韧性将更加强劲。

信号五：着力解决好人民群众反映强烈的突出问题

经济形势复杂多变，民生工作重要性尤为凸显。会议明确要求，加强保障和改善民生，着力解决好人民群众反映强烈的突出问题。

就业是民生之基。今年以来，我国出台一系列高含金量的稳就业措施，全国城镇调查失业率维持在5%左右的较低水平。

人力资源社会保障部副部长张义珍说，今年以来，我国就业形势保持总体稳定。与此同时，国内外不稳定不确定因素增多，对部分企业生产经营和就业会带来一些影响。再加上就业领域固有的总量压力和结构性矛盾，劳动者对高质量就业、自主创业的需求日益增加，要进一步加大政策力度，完善措施保障。

分析人士指出，把加强保障和改善民生作为明年重点工作之一，意味着2019年就业、教育、医疗、养老、住房、社会保障等民生重点领域将有更多实质性政策出台，切实增加百姓福祉。

中国政法大学法学院院长焦洪昌说，做好民生工作，不仅能增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，更有助于维护社会稳定、为我国发展提供良好社会环境。

专家指出，会议强调了做好经济工作，必须提高党领导经济工作的能力和水平，这一点十分重要。只有加强党中央集中统一领导，激励干部担当作为，加强学习和调查研究，创造性贯彻落实党中央方针政策和工作部署，才能切实做好明年经济工作，从而为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

(责编：杨曦、仝宗莉)