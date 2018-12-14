原标题：京张高铁正线十座隧道全部贯通

经济日报-中国经济网北京12月14日讯 12月13日10时18分，京张高铁正线最长隧道——新八达岭隧道历经两年零7个月的精心施工、艰苦奋战，安全顺利贯通，这是京张正线十座隧道中最后一个贯通、里程最长且施工难度最大的隧道。它的贯通标志着京张高铁建设取得突破性进展。

京张高速铁路位于北京市西北、河北省北部，起自北京北站，终点张家口南站，是京津冀协同发展的重要基础工程。新建正线全长174公里，其中，北京市境内70.5公里，河北省境内103.5公里。同步改建延庆支线9公里。全线共设北京北、清河、昌平、八达岭长城、延庆、东花园北、怀来、下花园北、宣化北、张家口南共10座车站。全线共有桥梁64座，计66公里，隧道10座，计49公里，桥隧比为66%。

京张城际铁路有限公司相关负责人介绍，八达岭隧道全长12.01千米，为京张高铁正线第一长隧。该隧道为单洞双线，共设4座斜井，因隧道地处不良地质带，隧道围岩条件差，存在涌水、突泥等风险，属极高风险隧道，是京张高铁全线三个重难点隧道之一。隧道穿越世界文化遗产——八达岭长城核心区域，一处并行水关长城，两次下穿八达岭长城。共有两处浅埋、一处下穿石佛寺村，最小埋深10米；一处浅埋下穿老京张铁路青龙桥车站，最小埋深仅4米。与其相关的环境、文物保护要求及其严格，要求施工地表“零沉降”。因此，京张城际铁路有限公司与各参建单位全面落实中国铁路总公司“精品工程、智能京张”建设目标，创新“绿色设计”，在施工中采用精准微损伤控制爆破技术，有效避免工程建设对沿线文物和环境的不利影响，减小施工爆破对相邻洞室围岩及支护结构的损害，并运用BIM技术、人车定位系统和智能交通指挥系统等信息技术，实现隧道多作业面施工管理的创新。八达岭长城站也采用了诸多创新设计，在高铁地下车站中首次采用叠层进出站通道形式，实现了进出站客流完全分离和进出站口均衡布置；首次采用环形救援廊道设计，具备了紧急情况下快速无死角救援的条件；首次采用一次提升长大扶梯及斜行电梯等先进设备，贯彻了“以人为本”的科学设计思路，体现了“古老传统的历史长城，包容创新的人文京张”的核心设计理念。

负责八达岭隧道施工建设的中铁五局相关负责人介绍，八达岭隧道由于地理位置特殊，重大节假日不能使用炸药以及雾霾天气不能施工，导致有效施工时间短，因其施工进度直接关系着整条高铁线路的开通，中铁五局京张铁路项目部配齐力量，在保证质量的前提下加快施工进度，实时过程控制，不断优化方案和资源配置；全体参建员工始终恪守“秉承天佑精神，再展京张风采”的理念，发扬“爱国、奉献、创新、克难”的天佑精神，不断克服文物保护要求高、景区施工难度大、围岩变更频繁等重重困难，优化创新施工工艺技术，在大跨过渡段施工采用预应力锚杆、预应力锚索新施工，采用DFHZ开挖工法（即顶洞超前、分层下挖、核心预留、重点锁定），还尝试应用超大断面变截面隧道二衬台车设计、复杂洞室群地下车站施工组织优化、通风，以及纳米喷射混凝土等新技术，攻克了隧道浅埋、涌水、长大隧道通风等技术难关，三次安全顺利穿过了长城，为工程顺利推进和建设智能京张积累了有益的探索与实践。

据悉，该隧道的贯通为2019京张高铁开通运营打下了良好基础。京张高铁全线通车后，北京至张家口之间的旅途时间将从现在的3.5小时缩短至1小时之内。

京张高铁是国家《中长期铁路网规划》“八纵八横”之京兰通道的重要组成部分，西接张呼高铁。目前张呼高铁已全线铺轨贯通，待与京张高铁接轨后，将对新建线路展开精调精整和联调联试工作。京兰通道建成后，将形成西北连通京津冀地区的重要高铁通道。（通讯员 岳阳 鲁静 贾友文）

(责编：杨曦、仝宗莉)