原标题：业内人士预计新能源汽车明年有望高增长

今年以来，在整体车市低迷的大环境下，新能源汽车市场持续保持了高增长的发展态势。这也巩固了中国作为全球新能源汽车领先市场的地位。但在新能源汽车的细分市场方面，插电式混合汽车表现抢眼，纯电动汽车则不尽如人意。业内人士认为，从长远看，提升新能源汽车的技术和安全保障最为关键，同时需要重视汽车产能过剩问题，以促进行业持续健康发展——

日前，中国汽车工业协会发布数据显示，新能源汽车11月份产销量分别为17.3万辆和16.9万辆，1月份至11月份，新能源汽车累计产销分别完成105.4万辆和103万辆，同比分别增长63.6%和68%。

“在整体车市持续低迷、连续5个月同比下降的大环境下，新能源汽车仍维持高速增长状态，年度产销累计首次突破100万辆。”国务院发展研究中心产业部助理研究员周毅表示，11月份汽车产销比上年同期分别下降18.9%和13.9%，而同期新能源汽车产销在购置补贴、燃油车限行和限牌等刺激下依然同比上涨36.9%和37.6%。

同时，周毅也表示，11月份汽车产销量同比增速低于10月份的58.1%和51%，低于9月份同比增速64.4%和54.8%。而1月份至11月份新能源汽车产销同比增速，低于1月份至10月份的70%和75.6%，低于1至9月份的73%和81.1%。他说：“这反映出，新能源汽车总量呈上涨状态，但补贴的边际刺激作用下降，增长速度进一步下降。”

对于新能源汽车实现百万目标，中国汽车工业协会秘书长助理陈士华表示：“预计今年全年产销会达到120万辆，2019年会持续相对高速发展，较2018年新能源汽车产销量至少增长40万辆。”

北京新场科技有限公司创始人王彦敏认为，在政策和资本的双轮驱动下，这个增长是意料之内的。这也进一步巩固了中国作为全球新能源汽车领先市场的地位。

同时，在新能源汽车行业内部，汽车结构开始分化，插电式混动表现依然强劲，而纯电动车则不尽如人意。

11月份，纯电动汽车产销分别完成13.5万辆和13.8万辆，比上年同期分别增长23.6%和30.3%，增长率较前几个月持续下滑，而插电式混合动力汽车产销分别完成3.8万辆和3.1万辆，几乎维持与上月同等水平。

“长远来看，提升新能源汽车的技术和安全保障是最关键的。”周毅认为，短期来看，新能源汽车在补贴退出和来自外资新能源汽车的竞争这两大挑战面前，恐会出现过剩产能。工信部于2018年12月6日发布《道路机动车辆生产企业及产品准入许可管理办法》，鼓励汽车研发设计企业与生产企业合作，允许“代工”生产汽车，这是一个极强的政策信号，当前从主管部门到汽车制造企业都应该重视汽车产能过剩问题。

此外，伴随着市场增长，我国的新能源汽车企业也成长起来。1至11月中国品牌汽车销量排名前10位企业为上汽、吉利、长安、东风、北汽、长城、奇瑞、一汽、广汽和比亚迪，10家企业共销售汽车1042.35万辆，占中国品牌汽车销售总量的81.55%。据了解，与上年同期相比，吉利、奇瑞和比亚迪销量呈两位数较快增长，上汽和广汽增速略低，其他5家企业呈不同程度下降。

以连续3年电动车销量位居全球第一的比亚迪为例，其业绩正是得益于在IGBT等核心技术领域的超前布局。12月10日，比亚迪在宁波发布了IGBT4.0技术。经过10余年的技术积累，比亚迪IGBT不断迭代更新，成为中国第一家实现车规级IGBT大规模量产、也是唯一一家拥有IGBT完整产业链的车企。据了解，此次比亚迪推出的IGBT4.0，在诸多关键技术指标上都优于当前市场主流产品。（记者 刘 瑾）

(责编：杨曦、仝宗莉)