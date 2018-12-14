高通申请法院对苹果强制执行

本报讯（记者 温婧）高通公司昨天表示，已经向福州市中级人民法院提交了强制执行申请。此前，法院向苹果的四家中国子公司下达了禁售令，不过所涉及的iPhone仍然在售。苹果方面没有对此进行回应。
高通昨天早间表示，已经向法院提交了强制执行申请。有律师表示，这是基于苹果方面尚未履行法院此前的民事裁定书而做出的决定。
此前在采访中， 北京市中闻律师事务所合伙人赵虎律师向北青报记者表示：“福州市中级人民法院已经正式下达临时禁令，这个禁令是以裁定的方式做出的，我国民事诉讼法第二百三十六条第一款规定，‘发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。’也即，苹果公司必须立刻下架民事裁定书中所规定型号的iPhone。”
不过在采访中北京青年报记者发现，在民事裁定书中所规定的七款iPhone，目前依旧可以在北京、上海等地购买得到。包括线下iPhone旗舰店、线上官网、电商等。昨天，苹果400客服告诉北青报记者：“iPhone7有现货，可以直接购买。”对于被禁售一事，他表示：“没有接到通知。”
对此，律师表示，高通可以直接向法院申请强制执行禁令。“在法院判决后，如果四家公司没有执行，手机还在售，那高通就可以申请强制执行。”北京京师律师事务所国际文教部尤勇律师、马云婷律师向北青报记者表示，“法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行自己义务部分的财产。拒不执行法院生效的裁定可以予以其法定代表人15日以下的拘留，情节严重还会构成犯罪。”
苹果官方对强制执行申请一事没有进行回应，此前表示已向法院申请复议。
此外，高通还希望在其他市场也能够禁售iPhone。据报道，高通目前正在说服美国贸易部门考虑对使用英特尔芯片的苹果iPhone施加进口禁令，但该机构似乎希望能够采取妥协措施，保护美国公司在下一代手机技术领域的主导地位。
报道称，此前美国国际贸易委员会的一名法官裁定，苹果iPhone确实侵犯了高通公司的三项专利之一。但是这位法官不同意高通禁售iPhone的诉求，理由是禁止销售iPhone将违背美国的公众利益，并且可能对现代芯片市场的竞争产生负面影响。不过美国贸易委员会(ITC)周三表示，他们将密切关注这位法官今年9月的建议。
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