原标题：海外医疗旅游诈骗频现 行业规范亟待建立

近日有媒体报道，公安机关成功打掉一个以海外医疗名义实施诈骗的犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人132名，破获案件2000多起，涉案金额近10亿元。犯罪团伙涉嫌以免费豪华旅游名义诱骗受害人到海外，进而通过海外医院体检等方式谎称受害人是患癌高风险人员，诱骗受害人赴海外治疗，并推销所谓的国外先进抗癌药品。

近年来，各类诈骗手法呈升级趋势，很多犯罪团伙采用公司化运作，已经形成了一条严密的产业链，看起来相当正规，消费者稍不留神就会被骗。

网民“蔡强”表示，天上不可能掉馅饼，当有人告诉你去国外看一些疑难杂症或者体检，却又花不了多少钱，有可能就是个骗局，一定要仔细向专业机构了解情况后再做决定，不要轻易被诱惑。

目前一些境外的医疗机构很看好我国的医疗旅游市场，而我国在对境外医疗机构的监管上还难以全面覆盖，这就给了一些不法分子可乘之机。有网民表示，目前医疗旅游在我国尚处于起步阶段，从业人员良莠不齐，医疗旅游跨地域、跨语言的统一行业规范还没有形成，在监管领域也缺乏相应的法律法规作为依据，未来在行业审查、市场准入、监管惩处等方面仍需进一步跟进。

也有网民表示，境外旅游只是被医疗旅游诈骗团伙当作了一个钻监管空子的“捷径”，但不能因此一棍子打死所有以健康、医疗为主题的旅游服务，这是一个新兴的市场，相关管理部门需要尽快强化对这类旅游服务的监管，规范市场秩序，进而促进其健康发展。

（实习记者 刘超 整理）

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