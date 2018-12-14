原标题：培训机构应设银行专户缴纳保证金

▲西城教委昨晚联合辖区执法机构对校外培训机构进行集中检查

北京青年报记者昨天了解到，西城区教委要求在本月23日前，完成全部校外培训机构集中整改。未来将建立长效机制，对于违规的校外培训“发现一起、处理一起”。

启动大规模校外培训机构联合检查

昨天下午4点30分，北青报记者跟随西城区校外培训机构整治小组，来到位于西城区金融街的长安兴融中心C座。据了解，此次检查均是来自市民举报。

“长安兴融中心只有C座是商住两用的公寓，其他两座都是写字楼，因为公寓租金便宜，不少机构在此违法办学。”据现场进行检查的西城区教委民办教育科相关负责人介绍，接到市民举报后，通过大厦物业提供的信息，发现有10所教育机构，存在问题，此次要全部集中检查。

检查人员来到位于C座的307室，这里是一家名为“艾德艺美术教育”的教育机构。北青报记者看到，该机构门口并未挂牌，屋内也未将教师的姓名、照片、任教班次及教师资格证号在培训场所显著位置予以公示。不到50平方米的公寓屋里，3名小学生正在画画。 该教育机构负责人到达现场后，出示的工商营业执照为海淀区注册，存在异地办学的违规情况。此外，在收费方面，该教育机构负责人表示，目前机构共34名学生，按照学期收费，每次200元、260元、300元不等，一次收取一学期的课程费用。对此，检查人员表示，按照要求，校外培训机构收费不能超过3个月，该教育机构收费行为属于违规收费。

值得注意的是，该教育机构共有2名老师，都没有教师资格证，都在考试办理过程中。“这种公寓的办学条件，肯定是不符合消防规定的。并且同一培训时间段内生均面积低于3平方米。”检查人员表示。在现场，西城区教委民办教育科工作人员出具整改通知书，要求该机构立即整改、停课、退费。“如果在本月20日前，不整改，并且不停课、不退费，培训机构将被取缔并公示黑名单，直接影响举办者的个人信用。”检查人员表示。

西城教委公布举报电话

据西城区教委相关负责人介绍，目前在西城注册的校外办学机构已经全部查完，此次检查的均为“隐藏”的异地办学机构。“目前，我们发现，校外办学机构已经向居民楼、写字楼转移，检查难度也加大。异地办学机构因为没有备案信息，系统查不到，检查有难度。但市民举报一起，就处理一起。”该负责人表示，目前西城区已经公布校外机构违规行为举报电话66562994。

据介绍，截至目前，西城区已排查688所学校及教育机构和幼儿园。对是否存在虚假宣传、违规招生、违规收费、超纲超标教学等问题进行重点检查。经查存在问题的机构299所，主要包括：不具备办学资质（无证有照、无证无照）；虚假广告宣传、违规招生、违规收费；消防设备设施隐患以及办学面积不足，办学场地狭小且存在安全隐患；无教师资质开展教学活动等问题。目前已全部整改完毕的有278所机构。整改治理完成率93%，其余21所机构正在整改过程中，都将于本月23日完成整改。

校外机构或将设银行专户缴纳保证金

据西城区教委相关负责人介绍，对在排查中在办学资质、依法依规情况、办学方向、财务管理、行政管理、办学场地、校区安全等方面规范的办学机构统计造册，在西城民办教育网站面向社会进行公示。目前第一批公示白名单164所。“未来，如果有市民举报白名单中的教育机构存在违规的情况，我们也将严查。白名单也是动态的，如果出现问题不整改，该教育机构直接从白名单中除名。”该负责人表示。

据西城区教委相关负责人介绍，“校外培训机构因培训时间、课时和标准不一，收费存在安全隐患。”该负责人表示，将建议对校外培训机构收费进行监管，在银行设立收费专用账户，校外培训机构开设户头，接受银行监管。各培训机构按比例缴纳保证金，信誉好的培训机构比例可降低。

文/本报记者 蒲长廷 摄影/本报记者 魏彤

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北京圈定黄庄等26个热点地区集中整治培训机构

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近期一篇题为《疯狂的黄庄》的文章在网络上热传，描绘了在海淀区黄庄地区校外培训机构集中，学生和家长扎堆上课的现象。对此，冯洪荣副巡视员回应称，北京市已经做了一份电子地图，圈出了26个培训机构热度高的地区，分布在全市15个区，海淀黄庄、公主坟等地区都在其中。目前培训机构专项治理进入第二阶段，月底前，各区将开展部门协同联合执法，对包括黄庄在内的26个热点区域开展集中检查和整改，全市组成3个督查大组15个督查小组，在月底前对26个热点区域开展两轮重点督查，通过关停违规培训机构、压缩现有机构规模、引导规范办学等措施，推动热点区域“降温退烧”。截至目前，北京市已排查出校外培训机构12681家，存在问题的有7557家，其中93.67%已被整改。11月开始，本市累计向社会公布了校外培训机构白名单474家和黑名单51家。

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此外，北青报记者还从会上了解到，明年北京小升初将取消特长生招生。城六区逐步降低公办学校寄宿招生数量和比例，2020年公办寄宿招生将实行登记派位入学。

(责编：仝宗莉、赵爽)