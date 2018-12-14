原标题：颐和园、天坛门票收入明年起由税务部门征收

本报讯（记者 张钦）北京青年报记者从国家税务总局北京市税务局获悉，根据北京市人民政府办公厅关于社会保险费和非税收入征管职责划转工作的有关要求，自2019年1月1日起，北京市成人高考招生经费、世界文化遗产门票收入（颐和园、天坛公园）和户外广告设施招标及拍卖收入3项非税收入将统一由税务部门负责征收。

据了解，非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。其中，世界文化遗产保护范围内实行特许经营项目的有偿出让收入和世界文化遗产的门票收入，都属于国有资产有偿使用收入，是非税收入的一部分。

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