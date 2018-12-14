原标题：出入境接待大厅首推24小时自助服务

12月13日，北京市公安局出入境管理局在通州分局出入境自助服务厅基础上，增加三个自助服务场所。其中，市公安局出入境接待大厅设立24时自助服务厅，为申请人提供办理赴港澳台旅游签注、领取出入境证件、查询本人出入境记录三项服务；同天，朝阳分局、丰台分局出入境接待大厅同步设立延时自助服务区，为申请人提供办理赴港澳台旅游签注、领取出入境证件两项服务。

出入境自助服务厅现身安定门

昨日下午，北青报记者在现场看到，北京市公安局出入境管理局24小时自助服务厅位于出入境管理局接待大厅北门东侧（安定门东大街2号），实行“全时开放、全程自助、全年无休”的运行模式，方便申请人全流程办理业务。居民需持身份证刷卡才能进入服务厅内办理业务。

其中，办理赴港澳台旅游签注时，须持有效的电子往来港澳、电子往来台湾通行证，采取支付宝、微信、工行融e联等移动扫码支付方式缴费。领取出入境证件时，须持申请回执单和有效身份证，可以领取普通护照、电子往来港澳通行证和电子往来台湾通行证。查询出入境记录时，须由16周岁（含）以上人员本人持有效身份证现场办理。需要特别提示的是，查询出入境记录需对本人进行人脸识别，因此不能委托他人代办。

不到1分钟可办完港澳签注

昨日下午，市民叶女士在24小时自助服务厅办理了港澳签注业务，从开始申请到办理完成，整个过程用时不到1分钟。“除了节省在窗口排队等候的时间，最方便的是可以随时来申请签注，下班顺路的工夫就能办成。”当天，有市民得知24小时自助服务厅的推出，陆续前来办理业务。

同一天，朝阳分局、丰台分局出入境接待大厅同步设立延时自助服务区。朝阳分局出入境延时自助服务区位于朝阳区南磨房路5号，开放时间为工作日17时至24时，周日及法定节假日9时至24时。丰台分局出入境自助服务厅位于丰台区丰管路58-2号，开放时间为每日8时至24时。朝阳、丰台两个区自助服务厅可提供除查询本人出入境记录以外的两项服务。

需要提示的是，各自助服务厅仅能领取本大厅办理的出入境证件。

全市已有4个出入境自助服务场所

据北京市公安局出入境管理局民警介绍，目前，全市已有4个出入境自助服务场所，分别位于东城区、朝阳区、丰台区及通州区，进一步满足了非工作时间、特别是法定节假日期间办理赴港澳台签注、领取出入境证件和查询出入境记录的需求，让群众充分享受到警务科技创新带来的优质服务体验。“下一步，市公安局出入境管理局将本着‘合理布局、延时服务、方便快捷’的原则，继续创新推出便民举措，最大限度为申请人提供优质便捷高效的出入境服务。”

文/本报记者 张香梅 供图/北京警方

(责编：仝宗莉、杨曦)