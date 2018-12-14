原标题：手机银行用户比例首超网银

当你用电子银行办业务时，首选手机银行还是网上银行？中国金融认证中心（CFCA）昨日发布的《2018中国电子银行调查报告》显示，2018年个人电子银行各渠道用户比例均有所提升，但网银渠道用户增速放缓，移动端渠道发展迅猛，手机银行用户比例首次超越网银，成为用户使用电子银行的首选。报告同时指出由于支付宝等移动支付方式的发展普及，第三方支付用户比例继续保持10％以上的高速增长，达到78％的历史最高比例。

手机银行用户比例为57％

2018年调查结果显示，网银用户比例为53％，手机银行用户比例为57％，相较2017年增长6％，第三方支付用户比例为78％，同比增长10％。微信银行与电话银行用户比例分别为34％与22％。

转账汇款、查询账户、网络支付与生活缴费是用户使用电子银行的主要功能。其中，62％的用户使用电子银行转账汇款，59％的用户使用电子银行查询账户，使用电子银行进行网络支付与生活缴费的用户比例分别为53％与46％。

用支付宝购买理财的用户比例赶超网银

第三方支付在用户办理转账汇款业务时具有明显优势，但手机银行渠道有赶超趋势。并且，用户在办理大额转账汇款时仍优先选择网银或手机银行等银行端的电子渠道。调研结果显示，64％的用户常用支付宝办理转账汇款，常用微信转账的用户为43％。虽然常用手机银行转账汇款的用户仅为34％，但用户在访谈中表示使用第三方支付进行转账汇款的单笔交易金额较网上银行和手机银行更小，网上银行与手机银行在大额交易业务上仍有优势。

使用支付宝购买理财的用户比例赶超网银。调研结果显示，56％的用户常用支付宝购买理财产品，而常用网上银行与手机银行购买理财的用户比例均为31％。但用户表示，通过第三方支付渠道购买的理财金额普遍小于银行渠道，银行端在大额理财业务方面仍具优势。

用手机银行单笔转账金额平均是9984元

报告对个人手机银行用户的使用行为进行了调研。报告显示，银行类APP活跃用户广泛，但人均单次平均使用时长较短。2018年8月手机银行APP活跃独立设备数达3.1亿，平均每台设备当月使用银行类APP17.4次，使用时长为21.71分钟，每台设备平均单次使用时长为1.36分钟。

调研结果显示，用户使用手机银行单笔转账金额平均是9984元，而使用网银单笔账金额平均是15021元。62％的用户当转账金额超过5万元时就会转向其他渠道，其中高达69％的用户选择转向银行柜台渠道办理转账业务，53％的用户考虑转向网银办理。

此外，超七成用户使用手机银行购买理财产品平均单笔交易金额介于3000元至10万元之间。调研结果显示，用户在网银与手机银行上选购理财产品单笔交易金额并没有明显的差异，但用户在浏览理财产品信息时，不同的渠道有各自的优势。个人网银的硬件屏幕较大，浏览时展现的信息更全面，方便产品之间的对比选择；而个人手机银行则能够随时随地使用，第一时间获取理财信息，抢购热销产品。

用户习惯使用第三方渠道购买理财产品（35％）是未使用手机银行购买理财的主要原因。另有17％的用户因为手机银行购买理财的操作体验差而不使用手机银行购买。文/本报记者 程婕

(责编：仝宗莉、杨曦)