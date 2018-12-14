原标题：有供热企业用强磁铁偷盗天然气

原标题：有供热企业用强磁铁偷盗天然气

本报讯（记者叶晓彦）破坏燃气计量表、用航海用的强磁铁吸附在上面让计量表停转，今年以来，市燃气集团通过监控系统已经发现了18起偷盗气行为。今天上午，市城市管理委、市公安局和市燃气集团通报，北京三英合利科技有限公司和北京市晶焱磊鑫暖通科技有限公司两家供热企业在本供热季期间存在偷盗天然气嫌疑。目前案件嫌疑人已被刑事拘留，案件进入司法程序。供热服务由锅炉房产权单位接管。

市燃气集团副总经理高顺利介绍，对于全市7万多块工商业用户的计量表，已经启用了数据远程传输系统，可5分钟一次监测计量表是否出现异常。今年11月，通过数据对比、远传监控数据,市燃气集团锁定北京三英合利科技有限公司供热的朝阳区南十里居附近的某小区锅炉房存在重大盗气嫌疑，随即对该小区锅炉房开展了专项稽查，发现该锅炉房存在偷盗燃气行为。11月23日，属地公安机关对该案正式立案，锅炉房承包单位北京市晶焱磊鑫暖通科技有限公司负责人郑某被刑事拘留。同样是在今年11月，市燃气集团在吉祥里附近的某小区锅炉房也发现了盗气行为并报警，11月30日属地公安机关对该案正式立案，锅炉房承包单位法人胡某和锅炉工王某被正式刑事拘留。

为了获取非法利益，这些违法供热企业的偷气方式五花八门，如有的将航海用的钕铁硼磁铁吸附在计量表上，用强磁力让计量表不转。“我们在现场取证的时候发现，那块磁铁磁力非常大的。”高顺利说，这种强磁铁都是船只在航行时如果发生泄漏，直接将其吸附在上面当“补丁”的。还有的供热企业采用破坏计量表的方式，用特制的针卡住计量表。

这些违法供热企业的防范意识非常高，市燃气集团和公安部门也存在取证难的问题。高顺利说，有的企业并不是一直让计量表停滞不转，而是间歇性暂停。“比如我们发现用气异常，头一天去了，但只要一敲门，他们就马上撤掉偷气手段，不一会儿用气量就上来了。”这样的情况反复了多次，最后燃气集团的工作人员只能在锅炉房门口守着，有时守一整天才能取到证据。还有违法供热企业给锅炉房上三四道锁，有的用衣柜当掩护，把锅炉房通向计量间的暗门设置在衣柜门里，这些都给取证造成了困难。

市城市管理委相关负责人介绍，今年9月，全市召开燃气供热单位合法用气部署会，所有燃气供热单位都签署了合法用气承诺书。签了承诺书却顶风作案，市城市管理委和相关执法部门对这种行动将进行严厉打击。目前，已经立案的这两家供热单位被中止了供热服务，暂时由锅炉房的产权单位自行运行，用户用热未受影响。如果犯罪事实成立，这两家企业将被列入诚信黑名单，未来的供热诚信将受到影响。下一步，各部门将采取行政、刑事、技防等多种手段，加大对偷盗燃气及损毁燃气设施违法行为的打击力度,对重点用气单位严格计量监控措施。

(责编：赵爽、仝宗莉)