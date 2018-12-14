11月首套房贷款平均利率5.47%

原标题：11月首套房贷款 平均利率5.47%
本报讯（记者张品秋）在连续上涨22个月之后，首套房贷款平均利率终于停下了攀升的脚步。2018年11月，全国首套房贷款平均利率与上个月持平，为5.71%。北京地区的首套房贷款平均利率也与上个月一样，为5.47%。二套房贷款利率也回落到9月份水平，全国平均利率为6.06%。
据融360的数据，从全国首套房贷款平均利率走势来看，2018年11月全国首套房贷款平均利率为5.71%，相当于基准利率1.165倍，环比10月持平；同比去年11月首套房贷款平均利率5.36%，上升了6.53%。在融360监测的35个城市中，2018年11月全国首套房平均利率最低的城市前十分别为上海5.19%、厦门5.42%、大连5.44%、福州5.46%、乌鲁木齐5.47%、北京5.47%、太原5.53%、昆明5.54%、深圳5.61%、广州5.62%。11月首套房贷款平均利率最低值为上海5.19%，较上月持平；最高值为武汉6.26%，较上月持平。
北京地区监测的30家银行中，有24家银行执行基准上浮10%，有5家银行执行基准上浮15%-30%，另有1家银行分（支）行停贷。二套房方面，28家银行执行基准利率上浮20%，另有1家银行执行基准上浮30%，首付情况比较稳定。整体来看，北京地区首套利率普遍执行基准上浮10%，二套普遍执行基准上浮20%，首套、二套利率均值较上期均未变化。
融360大数据研究院研究员李唯一指出，结合近三年房贷利率数据来看，首二套利率差值经历了从平稳到扩大再到恢复平稳，未来保持平稳的趋势增强。2017年之前，北京地区首套房贷款仍有较高优惠折扣，二套利率相对稳定，导致利差增大。2017年之后首套二套界定趋严，首套房贷款利率涨幅高于二套，利差出现缩小。2018年以来限购限售、“房住不炒”，政策导向明确，投机、投资性质资金逐渐离场。首套二套利差进一步缩小并保持稳定，鉴于二套利率涨幅有限，首套利率上涨空间进一步缩小，预计未来利差将维持当前水平并保持稳定。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】