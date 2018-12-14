原标题：11月首套房贷款平均利率5.47%

原标题：11月首套房贷款 平均利率5.47%

本报讯（记者张品秋）在连续上涨22个月之后，首套房贷款平均利率终于停下了攀升的脚步。2018年11月，全国首套房贷款平均利率与上个月持平，为5.71%。北京地区的首套房贷款平均利率也与上个月一样，为5.47%。二套房贷款利率也回落到9月份水平，全国平均利率为6.06%。

据融360的数据，从全国首套房贷款平均利率走势来看，2018年11月全国首套房贷款平均利率为5.71%，相当于基准利率1.165倍，环比10月持平；同比去年11月首套房贷款平均利率5.36%，上升了6.53%。在融360监测的35个城市中，2018年11月全国首套房平均利率最低的城市前十分别为上海5.19%、厦门5.42%、大连5.44%、福州5.46%、乌鲁木齐5.47%、北京5.47%、太原5.53%、昆明5.54%、深圳5.61%、广州5.62%。11月首套房贷款平均利率最低值为上海5.19%，较上月持平；最高值为武汉6.26%，较上月持平。

北京地区监测的30家银行中，有24家银行执行基准上浮10%，有5家银行执行基准上浮15%-30%，另有1家银行分（支）行停贷。二套房方面，28家银行执行基准利率上浮20%，另有1家银行执行基准上浮30%，首付情况比较稳定。整体来看，北京地区首套利率普遍执行基准上浮10%，二套普遍执行基准上浮20%，首套、二套利率均值较上期均未变化。

融360大数据研究院研究员李唯一指出，结合近三年房贷利率数据来看，首二套利率差值经历了从平稳到扩大再到恢复平稳，未来保持平稳的趋势增强。2017年之前，北京地区首套房贷款仍有较高优惠折扣，二套利率相对稳定，导致利差增大。2017年之后首套二套界定趋严，首套房贷款利率涨幅高于二套，利差出现缩小。2018年以来限购限售、“房住不炒”，政策导向明确，投机、投资性质资金逐渐离场。首套二套利差进一步缩小并保持稳定，鉴于二套利率涨幅有限，首套利率上涨空间进一步缩小，预计未来利差将维持当前水平并保持稳定。

(责编：赵爽、仝宗莉)