原标题：男子地铁车厢内吃小龙虾被曝光

原标题：男子地铁车厢内吃小龙虾被曝光

▲男子边吃小龙虾边把虾皮扔在地板上

12月12日，一段视频引发网友热议，视频显示，北京地铁2号线上，一名男子在车厢内吃小龙虾，并将小龙虾的皮随手扔在车厢内。据北京地铁公司核实，乘务管理员曾多次劝阻男子不要在地铁内饮食，乱扔东西，但该男子均以“没有违法”为由拒绝。北京青年报记者发现，多地均发生过乘客在地铁站内“吃喝拉撒睡”的奇葩事件。而针对这些奇葩事件，地铁公司坦言自己并无强制执法权。

事件

男子地铁上吃小龙虾不听劝阻

12月12日 ，有乘客在网络上曝光一名男子在地铁2号线上吃小龙虾，并且将小龙虾皮直接扔在地上，乘务管理员试图劝阻但无效。视频中，该男子将吃完剩下的小龙虾皮随手扔到地上，不一会儿地上就堆积起不少虾皮和垃圾。

昨天，北京地铁核实发现，乘客爆料属实。12月12日下午15点05分，这名男子在西直门上车乘坐地铁2号线，在找到座位后就开始吃小龙虾，吃完小龙虾后随手将小龙虾皮扔在地铁车厢里。

北京地铁乘务管理员西直门调度室相关负责人告诉北青报记者，乘务管理员张先生发现后，多次对吃小龙虾的男子进行劝阻，但男子并不听劝阻，说自己吃小龙虾并不违法，还在继续食用。

据乘务管理员张先生反映，吃小龙虾的男子神志清醒，沟通正常，也没有醉酒现象，只是根本不听劝阻。在劝阻无效的情况下，乘务管理员向调度室和车站汇报情况，地铁复兴门站、前门站两次派出保洁进行清扫。据了解，男子直到在崇文门站下车，都还在吃小龙虾。

因男子并无打骂他人等违法行为发生，乘务管理员也无法进行报警处理。

盘点

地铁车厢内屡发不文明行为

北青报记者了解到，近年来，各地地铁几乎都出现过“把地铁车厢当家，在车厢内吃喝拉撒睡”的事件。

2013年，北京地铁13号线上出现大便，乘坐地铁的乘客捂鼻逃跑。

2014年1月，一名约30岁的醉酒男子全身赤裸，横躺在北京10号线车厢内的座椅上安然入睡，让周围乘客不忍直视。

2016年1月，一名女乘客在上海地铁上吃泡椒凤爪，并有数粒骨头残渣散落车厢，在遭到指责后，她与周围乘客产生言语冲突。女乘客坚称“没有乱扔，没有妨碍他人，没有影响公共环境”。

今年9月，在北京地铁，一名年轻男子平躺在地铁的座位上，鞋子放置在地上，头则垫在胳膊上睡觉，霸占四个座位。

今年11月，在武汉地铁上，一名50来岁的中年女子抱着一名两岁左右的小女孩来到车门口附近，随后蹲下身子，让小女孩撒尿，引起不少乘客不满。

北青报记者查询发现，除了发生打架斗殴等违法事件，做出类似“奇葩事件”的乘客除了受到周围乘客的道德谴责外，并未受到相应处罚。

困境

针对“奇葩”事件地铁并无强制执法权

如何规范个别乘客的“奇葩”行为？以北京为例，北青报记者了解到，虽然北京有相应的乘客守则要求乘客文明乘车，但作为运营方，地铁并无强制执法权。

《北京市轨道交通乘客守则》第四十条规定，乘客应当自觉保持车站、车厢的文明卫生。禁止吸烟、随地吐痰、便溺、吐口香糖、乱扔废弃物、乱写乱画；禁止携带宠物乘车（警犬、导盲犬除外）；禁止大声喧哗或者弹奏乐器、播放音乐等；不得踩踏车站和车厢内的座席。

按照《北京市轨道交通乘客守则》的相关规定，违反本守则的，运营单位有权采取制止、劝离或者拒绝提供服务；违反法律法规规定的，应当依法移送交通部门或者公安部门处理。

但对于在地铁上吃东西的行为，2014年在拟提请市人大常委会待审议的《轨道交通运营安全条例(草案)》稿中，已将“地铁禁食”条款删去。

对此，北京地铁公司提醒广大市民，在地铁车厢内食用带有刺激味道的食品饮料，也会影响到车内环境。北京地铁倡议广大乘客能够自觉维护乘车环境，抵制不文明行为。文/本报记者 刘珜

(责编：赵爽、仝宗莉)