中国40年减贫7亿人

本报北京12月13日电 （记者赵永平）记者从国务院新闻办今天举行的新闻发布会上获悉，改革开放40年来，我国7亿多农村贫困人口摆脱贫困，谱写了人类反贫困历史上的辉煌篇章。国务院扶贫办主任刘永富介绍，到今年底，我国现行标准下农村贫困人口将减少85%以上，80%左右贫困村将退出，50%以上贫困县脱贫摘帽。到2020年，我国将实现农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，历史性地消除绝对贫困。

刘永富说，党的十八大以来，党中央把脱贫攻坚作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标，实施精准扶贫精准脱贫基本方略，我国扶贫开发进入脱贫攻坚新阶段。经过6年努力，贫困地区经济社会加快发展，贫困群众生产生活条件显著改善，到今年底，全国832个贫困县将减少430个以上，12.8万个贫困村将退出近10万个。

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