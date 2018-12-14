自然资源部首次公开通报挂牌督办12个补充耕地问题项目

人民网北京12月14日电 （朱江）自然资源部昨日召开发布会介绍，今年该部组织开展了全国补充耕地实地核查，发现部分项目存在一些不容忽视、亟待解决的问题。发布会通报了这次核查情况，挂牌督办12个典型问题项目。记者了解到，这是自然资源部成立后首次公开通报挂牌督办补充耕地问题项目。

自然资源部耕地保护监督司副司长刘明松表示，这次公开通报12个补充耕地问题项目进行挂牌督办，是自然资源部坚决贯彻落实党中央、国务院要求，切实履行耕地保护与监督职责的一项创新举措，充分体现了部党组在加强耕地保护和占补平衡管理上严保严管的坚定决心，同时警示系统战线的同志们必须高度重视、改进管理，以求真务实、高度负责的态度，扎实有效地做好耕地占补平衡工作。

日前，自然资源部召开公开通报挂牌督办补充耕地问题新闻发布会。（人民网 朱江 摄）

自然资源部国土整治中心主任范树印介绍，为了更好地掌握补充耕地真实情况，前一时期，部从各省（区、市）补充耕地项目中，采取随机抽选的方式，抽取6203个项目组织进行实地核查。实地核查采取部级核查与省级核查相结合、以同样的方式和要求开展，其中部派出了29个核查组，实地核查了403个项目；省级组织核查队伍，实地核查了5800个项目。为了真实直观地反映补充耕地情况，此次核查部开发了“补充耕地核查APP”，即将核查项目坐标范围与遥感影像加载到移动终端软件中，实地核查人员在核查过程中，利用核查软件现场记录发现的问题、定位拍摄实地影像，并实时传送核查结果。核查结果上报后，部利用国土遥感监测影像数据、地理信息国情监测等数据进行综合研判，再经与地方充分对接沟通，最终确定补充耕地建设不真实、数量不足、质量不够的项目621个，占抽查项目总数的10%；还有大量项目存在补充耕地后发生建设占用、栽树、撂荒等后续管护不到位和地力培肥措施不完善问题。

从以上问题项目中，主要针对补充耕地弄虚作假问题，自然资源部最终选取12个典型的补充耕地问题项目进行公开通报挂牌督办，旨在“通报一批、教育一片、警示一方”，督促地方自然资源部门进一步强化管理、改进工作。

刘明松强调，多年来，通过自然资源部门系统上下共同努力，耕地占补平衡取得了明显成效。但不可否认，也存在一些问题。下步，要着重在提高补充耕地质量和确保补充耕地真实性上下功夫。在提高补充耕地质量上，要以土地综合整治补充耕地为主，严格限制成片未利用地开发。大力推广部分省份开展全域土地综合整治、集中连片规模化垦造水田的做法，既补充了优质耕地又助推了乡村振兴和生态文明建设。在确保补充耕地真实性上，要充分运用先进的信息化技术手段，运用遥感影像来判别和监测补充耕地的真实情况，采取随机抽查方式开展实地检查，加大补充耕地监管力度，严肃处置弄虚作假行为。同时，对目前报部储备、拟用于占补平衡的补充耕地项目进行全面清理，坚决剔除虚假项目和补充不实的耕地，确保补充耕地数量真实、质量可信。

向社会公开通报挂牌督办12个典型的补充耕地问题项目如下：

1、安徽省定远县吴圩镇耿港村南片坑塘复垦项目

该项目于2017年4月立项，同年9月验收，补充耕地0.64公顷。经核查，该项目验收前部分补充耕地已被高速公路占用，在此情况下仍然进行验收，拟用于占补平衡，补充耕地虚假。

2、北京市朝阳区东坝乡东晓景村土地综合整治项目

该项目于2012年4月立项，2017年10月验收，补充耕地14.41公顷。经核查，该项目无补充耕地立项材料，不符合管理要求，现状为种植树木，补充耕地虚假，部分补充耕地已用于耕地占补平衡，还剩余部分指标拟用于占补平衡。

3、上海市马桥镇吴会村土地整理复垦项目

该项目于2012年8月立项，2013年9月验收，补充耕地3.99公顷。经核查，该项目地表有大量建筑垃圾，补充耕地土壤检测不合格，现状为种植树木，拟用于占补平衡，补充耕地虚假。

4、河北省平山县古月镇上三家店村土地开发项目

该项目于2013年3月立项，2014年12月验收，补充耕地4.5299公顷。经核查，该项目补充耕地已于2016年7月因洪水冲毁，但同年11月仍用于耕地占补平衡，还剩余部分补充耕地指标拟再用于占补平衡。

5、江西省乐安县牛田镇傍安村等五个乡（镇、场）七个村土地开发项目

该项目于2015年9月立项，同年12月验收，补充耕地25.0539公顷。经核查，该项目补充的部分耕地现状为杂乱硬化的土场，不具备耕作条件，但仍于2016至2018年期间先后用于耕地占补平衡，还剩余部分补充耕地指标拟再用于占补平衡。

6、湖北省双峰山旅游度假区滑石村、梁下村废弃林地复垦项目

该项目于2016年7月立项，2017年1月验收，补充耕地6.11公顷。经核查，该项目补充耕地工程建设质量差，现状多数为残次林地和荒地，不具备耕作条件，但仍于2018年1月用于耕地占补平衡，还剩余部分补充耕地指标拟再用于占补平衡。

7、广东省广宁县赤坑镇合成村（上腊坑等）土地开发项目

该项目于2009年10月立项，2010年4月验收，补充耕地6.42公顷。经核查，该项目现状为多年生林木和杂草等，实质是非耕地，但仍于2016年12月用于占补平衡，还剩余部分补充耕地指标拟再用于占补平衡。

8、甘肃省康县岸门口镇贾家湾土地开发项目

该项目于2005年1月立项，2009年9月验收，补充耕地5.44公顷。经核查，该项目部分补充耕地已被违规建设占用，但仍于2014至2015年期间先后用于占补平衡，还剩余部分补充耕地指标拟再用于占补平衡。

9、浙江省委托第十批长兴县南湖林场四标段垦造耕地项目

该项目于2010年10月立项，2013年4月验收，补充耕地9.8606公顷。经核查，该项目补充耕地现状为种植树木，实质是非耕地，但仍拟用于占补平衡。

10、福建省古田县鹤塘镇鹤塘等3个村2017年县级土地开发项目

该项目于2017年10月立项，2017年12月验收，补充耕地3.396公顷。经核查，该项目补充耕地工程质量差，坍塌损毁严重，不具备耕作条件，但仍拟用于占补平衡。

11、山东省招远市2014年罗峰街道土地开发项目

该项目于2014年6月立项，2015年5月验收，补充耕地1.15公顷。经核查，该项目补充耕地工程质量差，部分补充耕地不具备耕作条件，但仍拟用于占补平衡。

12、海南省万宁市礼纪镇莲花土地开发整理项目

该项目于2009年4月立项，同年12月验收，补充耕地78.008公顷。经核查，该项目补充耕地部分地块为沙化地，不具备耕作条件，曾于2010年用于占补平衡，目前还剩余部分补充耕地指标拟用于占补平衡。

(责编：朱江、仝宗莉)