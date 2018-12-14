中央定调2019年中国经济 释放这些重磅信号

中新网客户端北京12月14日电(记者 李金磊)2018年即将收官，2019年中国经济怎么干？各界尤为关注。13日召开的中共中央政治局会议，定调2019年经济工作，释放出诸多重磅信号。

2018年经济目标可较好完成

年终岁末，到了总结过去一年和部署下一年工作的节点。2018年，中国经济稳中有变，在内外部环境错综复杂的形势下，中国经济还能否顺利完成全年增长目标？

对此，中央政治局会议给出了判断：各项宏观调控目标可以较好完成。

2018年中国经济增长的目标设定为6.5%左右，前三季度实现了6.7%的增速。中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才对中新网记者表示，2018年中国经济虽有下行压力，但总体运行在合理区间，全年经济预计可增长6.6%，略高于预期目标。

亚洲开发银行最新发布的一份报告也预计，2018年中国可实现经济增长6.6%。

一些关键经济指标的表现支撑着上述判断。从就业来看，今年1-10月新增就业累计达到1200万人，早已提前完成全年新增就业1100万人的目标；从物价来看，前11月CPI同比上涨2.1%，全年物价涨幅控制在3%以内几无悬念；在美联储加息和美元升值的情况下，国际收支也趋于基本平衡。

继续定调稳中求进 突出“六稳”

在中央看来，即将到来的2019年至关重要：新中国成立70周年，决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。

2019年中国经济怎么干？中央政治局会议提出“坚持稳中求进工作总基调”。 从2012年起，“稳中求进”就一直是中国经济工作的总基调。而在2019年，这个老提法势必将有新的内涵。

徐洪才认为，2019年中国经济面临的外部环境依然严峻，世界经济增长放缓，贸易保护主义和单边主义甚嚣尘上，国际金融市场充满不确定性，明年进出口很可能出现负增长，经济下行压力将会进一步加大。在此之下，更好把握“稳和进”之间的平衡和火候，更加突出“六稳”，在保持经济运行在合理区间的同时谋求各项改革的推进，争取啃下一些“硬骨头”。

今年7月31日召开的中央政治局会议首次提出“六稳”，此次会议进行了重申：进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

在中国人民大学副校长、经济学院院长刘元春看来， “六稳”的核心在于“稳预期”，“稳预期”的核心在于“稳信心”； “稳消费”对于宏观经济的稳定和健康发展的重要性远大于“稳投资”；“稳金融”应当以“不发生系统性金融风险”为底线。总体要避免宏观调控在“过”与“不及”之间摇摆。

辩证看待变化 战略机遇期没有过

在当前的舆论场上，对于2019年的国内外发展形势，各方认识不一，不乏悲观预期。

“要辩证看待国际环境和国内条件的变化。”中央政治局会议要求，增强忧患意识，继续抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，坚定信心，把握主动，坚定不移办好自己的事。

中国社科院金融所银行研究室主任曾刚对中新网记者表示，强调辩证看待，旨在提振市场信心，不要过度悲观，中国前期规划好的“三大攻坚战”等工作，会依然坚定做下去，会根据变化适时调整政策，但不会改变方向，不会被耽误甚至停滞。

这次会议还提出，要保持战略定力，注重稳扎稳打，加强协调配合，聚焦主要矛盾，把握好节奏和力度，努力实现最优政策组合和最大整体效果。

怎么理解“努力实现最优政策组合和最大整体效果”？徐洪才表示，要避免政策碎片化，避免各部门各行其是，应该加强协调，克服本位主义，形成合力，避免政策叠加产生的负面效应。

联讯证券首席经济学家李奇霖认为，未来政策执行将更注重结果导向，避免之前出现的部委和地方出台和过度执行多个文件反而使结果出现较大偏差，具体措施包括政策更加有针对性、部门之间加强统筹、注重政策执行中的反馈等。

2019年重点干好7件大事

回答了怎么看，再来看怎么办。根据会议部署，2019年中国经济要重点干好七方面重点工作。

“继续打好‘三大攻坚战’”被列为首位。会议要求，按照已确定的行动方案，针对突出问题，打好重点战役。

“三大攻坚战”是指防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治。根据审计署10日发布的公告，部分地区和部门在打好“三大攻坚战”等方面还存在一些突出问题。比如，6个省的个别金融机构存在掩盖不良贷款、拨备覆盖率低等问题。

这些问题已经暴露，明年的“三大攻坚战”势必将更加深入和具有针对性。

其他重点工作还有，推动制造业高质量发展；促进形成强大国内市场；扎实推进乡村振兴战略；促进区域协调发展；加快经济体制改革，推动全方位对外开放；加强保障和改善民生，着力解决好人民群众反映强烈的突出问题。

曾刚认为，改善民营企业融资难题，大力推进减税，支持实体经济发展，也将是2019年政策的核心发力点之一。

为啥没提及财政、货币政策和房地产？

跟今年7月31日的中央政治局会议相比，此次会议的新闻通稿里，并未提及财政政策和货币政策的定调，民众关心的房地产问题也未提及。

在专家看来，没有提及并不代表相关政策出现重大变化，政策保持稳定性和连续性，是稳预期的应有之义。

刘元春和徐洪才均建议，2019年积极的财政政策要更加积极有效，公共财政赤字率可以扩大到3%左右。稳健的货币政策应当根据外部和内部环境变化及时做出调整，增强灵活性和针对性，保持流动性合理充裕，激活微观主体活力和创新力。

7月31日的中央政治局会议提出“坚决遏制房价上涨”，而此次会议没有提及房地产内容。

在中原地产首席分析师张大伟看来，从全国看，整体市场已经出现平稳表现，部分城市房价开始明显调整。市场涨幅明显放缓，是约束性政策减少的最主要原因，楼市告别高烧，房地产调控再收紧加码的市场基础不存在。对于房地产政策来说，将起到更多稳定经济的作用。

“不必过度解读。”徐洪才认为，总体来看，房地产市场不能过热也不能过冷，而是保持平稳发展，加快完善房地产长效机制才是关键。(完)

(责编：李栋、朱一梵)