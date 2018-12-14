中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号

中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。

总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化

对于2018年的中国经济来说，如何应对以贸易摩擦为代表的外部挑战是一条备受各方关注的主线。这条主线从中央政治局的议事日程可见一斑。

2018年7月，虽然统计部门发布了一份靓丽的经济“半年报”，但面对外部环境发生明显变化，一些新挑战开始显现，中央政治局在当月31日召开会议，把对中国经济的判断从此前的“稳中向好”调整为“稳中有变”。

基于这一判断，中央政治局针对性地提出了稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的“六稳”应对策略。

随后的第三季度，稳中有变的局面已经显化为经济下行压力。10月31日的中央政治局会议坦承中国经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露，并进行了进一步的部署。

对于官方应对外部变局所采取的系列对策，此次召开的中央政治局会议给予了肯定。会议指出，2018年，中国有效应对了外部环境深刻变化，各项宏观调控目标可以较好完成，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。

判断当前方位：仍在战略机遇期要保持定力

一如此前两次会议，如何应对以贸易摩擦为代表的外部环境变化也是此次中央政治局会议的重点议题。

会议指出要辩证看待国际环境和国内条件的变化，并给出一个重要判断：中国仍处在发展的重要战略机遇期。会议要求，继续抓住并用好这一战略机遇期，坚定信心，把握主动，坚定不移办好自己的事。

会议还强调，要保持战略定力，注重稳扎稳打，加强协调配合，聚焦主要矛盾，把握好节奏和力度，努力实现最优政策组合和最大整体效果。

除了大的战略判断，已有政策效果的检验也是官方“坚定信心、保持定力”的原因。

基于2018年有效应对外部环境深刻变化的判断，此次政治局会议延续了此前“六稳”部署，提出未来要进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心。

布局来年工作：为全面建成小康打下决定性基础

基于2019年在中国经济社会发展进程中的特殊意义，此次中央政治局会议针对性地为来年设定工作目标：要为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

在具体政策上，会议要求，继续打好三大攻坚战，按照已确定的行动方案，针对突出问题，打好重点战役。

在会议列出的重点战役中，中国制造排名居首。会议要求推动制造业高质量发展，推进先进制造业与现代服务业深度融合。“中国市场”紧随其后，会议要求促进形成强大国内市场，提升国民经济整体性水平。

在决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，解决“不平衡”问题也成为官方重点要打好的战役。会议要求，要扎实推进乡村振兴战略，巩固发展“三农”持续向好形势；促进区域协调发展，发挥好各地区比较优势。

值得注意的是，在走过四十年后，改革开放依然是中国攻坚克难的重要一招。会议要求，2019年要加快经济体制改革，推动全方位对外开放。要加强保障和改善民生，着力解决好人民群众反映强烈的突出问题。

按照惯例，在此次中央政治局会议召开后，中央经济工作会议也将大幕开启。届时，2019年中国经济工作的脉络将会更加清晰。(完)

(责编：李栋、朱一梵)