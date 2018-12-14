今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅

人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/吨。折合升价92#汽油及0#柴油皆下调0.1元；隆众测算，今晚24时每吨汽油下调125、柴油下调120元，折合每升89#0.09元、92#0.10元、95#0.10元、0#0.10元。
隆众资讯分析师李彦表示，本次调价是2018年第十一次下调，也是今年首次“四连跌”，本次调价过后，2018年成品油调价将呈现“十三涨十一跌一搁浅”的格局。
卓创资讯成品油分析师杨霞表示，本计价周期，国际原油多空因素交织呈现，国际油价走势震荡。就本周而言，减产会议一致达成减产，但减产额度仅有120万桶/天，这难以大幅提振油价回暖。
李彦称，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上调的趋势，幅度在60元/吨左右。这样的幅度意味着，下一轮调价周期的上行趋势并不稳固。
杨霞认为，据卓创数据模型显示，重新计算后的变化率或处于正值低位，12月28日24时，成品油零售限价迎来搁浅或上调的概率较大，这也将是本年度的最后一次调整。
“以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将少花5元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一千公里费用减少7元左右。”隆众资讯成品油分析师徐雯雯如是说。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】