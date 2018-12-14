今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅

人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/吨。折合升价92#汽油及0#柴油皆下调0.1元；隆众测算，今晚24时每吨汽油下调125、柴油下调120元，折合每升89#0.09元、92#0.10元、95#0.10元、0#0.10元。

隆众资讯分析师李彦表示，本次调价是2018年第十一次下调，也是今年首次“四连跌”，本次调价过后，2018年成品油调价将呈现“十三涨十一跌一搁浅”的格局。

卓创资讯成品油分析师杨霞表示，本计价周期，国际原油多空因素交织呈现，国际油价走势震荡。就本周而言，减产会议一致达成减产，但减产额度仅有120万桶/天，这难以大幅提振油价回暖。

李彦称，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上调的趋势，幅度在60元/吨左右。这样的幅度意味着，下一轮调价周期的上行趋势并不稳固。

杨霞认为，据卓创数据模型显示，重新计算后的变化率或处于正值低位，12月28日24时，成品油零售限价迎来搁浅或上调的概率较大，这也将是本年度的最后一次调整。

“以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将少花5元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一千公里费用减少7元左右。”隆众资讯成品油分析师徐雯雯如是说。

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