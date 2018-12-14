统计局：11月份工业原煤保持增长 天然气生产加快

人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布数据显示，11月份，我国规模以上工业原煤保持增长，天然气生产加快，原油、电力生产总体稳定。

原煤保持增长，煤炭进口明显减少

11月份，原煤产量3.2亿吨，同比增长4.5%，比上月回落3.5个百分点；日均产量1051万吨，达到2015年12月以来最高水平。1-11月份，原煤产量32.1亿吨，同比增长5.4%。

11月份，进口煤炭1915万吨，同比下降13.1%，进口量比上月减少393万吨。1-11月份，进口煤炭2.7亿吨，同比增长9.3%。

12月初，秦皇岛港5500大卡煤炭综合交易价格为每吨580元，比11月初下跌4元；5000大卡煤炭为每吨523元，下跌7元；4500大卡煤炭为每吨467元，下跌5元。

原油生产稳定，进口大幅增加

11月份，生产原油1553万吨，同比下降1.3%，增速由正转负，上月为增长0.3%；日均产量51.8万吨，环比减少0.1万吨。1-11月份，原油产量17275万吨，同比下降1.6%。

原油进口大幅增加。11月份进口原油4287万吨，同比增长15.7%，进口量比上月增加399万吨。1-11月份，进口原油41811万吨，同比增长8.4%。

国际原油价格连续下跌。截至11月30日，布伦特原油现货离岸价格为57.71美元/桶，比10月底下跌17.13美元/桶。

原油加工量基本平稳

11月份，原油加工量5046万吨，同比增长2.9%，增速比上月回落1.7个百分点；日均加工168.2万吨，环比减少2.1万吨。1-11月份，原油加工量55448万吨，同比增长7.2%。

天然气生产加快，进口量激增

为保障冬季采暖期天然气供应需求，11月份，生产天然气143亿立方米，同比增长10.1%，增速比上月加快2.6个百分点；日均生产4.8亿立方米，环比增加0.5亿立方米，创历史新高。1-11月份，天然气产量1438亿立方米，同比增长6.6%。

11月份，进口天然气915万吨，同比增长39.8%，进口量比上月增加185万吨。1-11月份，进口天然气8119万吨，同比增长33.8%。

电力生产增速有所放缓

11月份，发电量5543.0亿千瓦时，同比增长3.6%，增速比上月回落1.2个百分点；日均发电184.8亿千瓦时，环比增加12.9亿千瓦时。1-11月份，发电量同比增长6.9%，增速较1-10月份回落0.3个百分点。

火电生产加快，水电增速回落。11月份，火力发电4050.7亿千瓦时，同比增长3.9%，增速较上月回升0.9个百分点；水力发电879.3亿千瓦时，增长1.5%，较上月回落4.7个百分点，主要是受云南、四川等地同期来水量多、基数大，本期来水少影响。

核电基本平稳，保持高速增长。11月份，核电同比增长24.7%，较上月回落0.4个百分点。

11月份，风电下降9.5%，上月为增长4.2%。主要因河北、山西、内蒙古三地去年11月风况好，而本月风速较低，导致增速下降。

11月份，太阳能发电增长2.5%，较上月回落16.3个百分点。主要因河北、河南、山东、山西、安徽、江苏、甘肃、宁夏等地本月多雾霾和阴雨天气，光照条件差。以上8个地区11月拉动全国太阳能发电下降3.7个百分点，而10月则拉动全国增长12.8个百分点。

(责编：杨曦、仝宗莉)