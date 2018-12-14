统计局：前11月固定资产投资同比增5.9% 增速继续回升

人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布数据显示，2018年1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）609267亿元，同比增长5.9%，增速比1-10月份回升0.2个百分点，连续三个月回升。

从环比速度看，11月份固定资产投资（不含农户）增长0.46%。其中，民间固定资产投资378432亿元，同比增长8.7%。

分产业看，第一产业投资21285亿元，同比增长12.2%，增速比1-10月份回落1.2个百分点；第二产业投资227817亿元，增长6.2%，增速提高0.4个百分点；第三产业投资360165亿元，增长5.6%，增速提高0.2个百分点。

第二产业中，工业投资同比增长6.4%，增速比1-10月份提高0.4个百分点；其中，采矿业投资增长8.6%，增速回落0.8个百分点；制造业投资增长9.5%，增速提高0.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降8.8%，降幅收窄0.8个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长3.7%，增速与1-10月份持平。其中，水利管理业投资下降4.4%，降幅扩大0.3个百分点；公共设施管理业投资增长1.4%，增速提高0.1个百分点；道路运输业投资增长8.5%，增速回落1.6个百分点；铁路运输业投资下降4.5%，降幅收窄2.5个百分点。

分地区看，东部地区投资同比增长5.8%，增速与1-10月份持平；中部地区投资增长10%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资增长3.9%，增速提高0.7个百分点；东北地区投资增长0.7%，增速回落0.2个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资同比增长6.3%，增速比1-10月份提高0.2个百分点；港澳台商投资下降6.1%，降幅收窄0.7个百分点；外商投资增长6.1%，增速与1-10月份持平。

2018年1-11月份固定资产投资（不含农户）主要数据

指 标 2018年1-11月份 同比增长（%） 固定资产投资（不含农户） 5.9 其中：国有控股 2.3 其中：民间投资 8.7 按构成分 建筑安装工程 3.2 设备工器具购置 2.9 其他费用 21.7 分产业 第一产业 12.2 第二产业 6.2 第三产业 5.6 分行业 农林牧渔业 11.4 采矿业 8.6 制造业 9.5 其中：农副食品加工业 -0.9 食品制造业 4.4 纺织业 4.9 化学原料和化学制品制造业 5.8 医药制造业 1.8 有色金属冶炼和压延加工业 2.0 金属制品业 15.4 通用设备制造业 9.5 专用设备制造业 16.8 汽车制造业 3.3 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -5.2 电气机械和器材制造业 13.1 计算机、通信和其他电子设备制造业 19.1 电力、热力、燃气及水生产和供应业 -8.8 交通运输、仓储和邮政业 4.5 其中：铁路运输业 -4.5 道路运输业 8.5 水利、环境和公共设施管理业 2.4 其中：水利管理业 -4.4 公共设施管理业 1.4 教育 7.7 卫生和社会工作 8.9 文化、体育和娱乐业 22.2 分注册类型 其中：内资企业 6.3 港澳台商投资企业 -6.1 外商投资企业 6.1 注：此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。

(责编：杨曦、仝宗莉)