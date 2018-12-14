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统计局：前11月固定资产投资同比增5.9% 增速继续回升

2018年12月14日10:21  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布数据显示，2018年1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）609267亿元，同比增长5.9%，增速比1-10月份回升0.2个百分点，连续三个月回升。

从环比速度看，11月份固定资产投资（不含农户）增长0.46%。其中，民间固定资产投资378432亿元，同比增长8.7%。

分产业看，第一产业投资21285亿元，同比增长12.2%，增速比1-10月份回落1.2个百分点；第二产业投资227817亿元，增长6.2%，增速提高0.4个百分点；第三产业投资360165亿元，增长5.6%，增速提高0.2个百分点。

第二产业中，工业投资同比增长6.4%，增速比1-10月份提高0.4个百分点；其中，采矿业投资增长8.6%，增速回落0.8个百分点；制造业投资增长9.5%，增速提高0.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降8.8%，降幅收窄0.8个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长3.7%，增速与1-10月份持平。其中，水利管理业投资下降4.4%，降幅扩大0.3个百分点；公共设施管理业投资增长1.4%，增速提高0.1个百分点；道路运输业投资增长8.5%，增速回落1.6个百分点；铁路运输业投资下降4.5%，降幅收窄2.5个百分点。

分地区看，东部地区投资同比增长5.8%，增速与1-10月份持平；中部地区投资增长10%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资增长3.9%，增速提高0.7个百分点；东北地区投资增长0.7%，增速回落0.2个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资同比增长6.3%，增速比1-10月份提高0.2个百分点；港澳台商投资下降6.1%，降幅收窄0.7个百分点；外商投资增长6.1%，增速与1-10月份持平。

20181-11月份固定资产投资（不含农户）主要数据

指 标

2018年1-11月份

同比增长（%）

固定资产投资（不含农户）

5.9

其中：国有控股

2.3

其中：民间投资

8.7

按构成分

 

建筑安装工程

3.2

设备工器具购置

2.9

其他费用

21.7

分产业

 

第一产业

12.2

第二产业

6.2

第三产业

5.6

分行业

 

农林牧渔业

11.4

采矿业

8.6

制造业

9.5

其中：农副食品加工业

-0.9

食品制造业

4.4

纺织业

4.9

化学原料和化学制品制造业

5.8

医药制造业

1.8

有色金属冶炼和压延加工业

2.0

金属制品业

15.4

通用设备制造业

9.5

专用设备制造业

16.8

汽车制造业

3.3

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

-5.2

电气机械和器材制造业

13.1

计算机、通信和其他电子设备制造业

19.1

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-8.8

交通运输、仓储和邮政业

4.5

其中：铁路运输业

-4.5

道路运输业

8.5

水利、环境和公共设施管理业

2.4

其中：水利管理业

-4.4

公共设施管理业

1.4

教育

7.7

卫生和社会工作

8.9

文化、体育和娱乐业

22.2

分注册类型

 

其中：内资企业

6.3

港澳台商投资企业

-6.1

外商投资企业

6.1

注：此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。

 

(责编：杨曦、仝宗莉)
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