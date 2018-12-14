统计局：前11月固定资产投资同比增5.9% 增速继续回升

人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布数据显示，2018年1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）609267亿元，同比增长5.9%，增速比1-10月份回升0.2个百分点，连续三个月回升。
从环比速度看，11月份固定资产投资（不含农户）增长0.46%。其中，民间固定资产投资378432亿元，同比增长8.7%。
分产业看，第一产业投资21285亿元，同比增长12.2%，增速比1-10月份回落1.2个百分点；第二产业投资227817亿元，增长6.2%，增速提高0.4个百分点；第三产业投资360165亿元，增长5.6%，增速提高0.2个百分点。
第二产业中，工业投资同比增长6.4%，增速比1-10月份提高0.4个百分点；其中，采矿业投资增长8.6%，增速回落0.8个百分点；制造业投资增长9.5%，增速提高0.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降8.8%，降幅收窄0.8个百分点。
第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长3.7%，增速与1-10月份持平。其中，水利管理业投资下降4.4%，降幅扩大0.3个百分点；公共设施管理业投资增长1.4%，增速提高0.1个百分点；道路运输业投资增长8.5%，增速回落1.6个百分点；铁路运输业投资下降4.5%，降幅收窄2.5个百分点。
分地区看，东部地区投资同比增长5.8%，增速与1-10月份持平；中部地区投资增长10%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资增长3.9%，增速提高0.7个百分点；东北地区投资增长0.7%，增速回落0.2个百分点。
分登记注册类型看，内资企业投资同比增长6.3%，增速比1-10月份提高0.2个百分点；港澳台商投资下降6.1%，降幅收窄0.7个百分点；外商投资增长6.1%，增速与1-10月份持平。
2018年1-11月份固定资产投资（不含农户）主要数据
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指 标
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2018年1-11月份
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同比增长（%）
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固定资产投资（不含农户）
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5.9
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其中：国有控股
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2.3
|
其中：民间投资
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8.7
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按构成分
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建筑安装工程
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3.2
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设备工器具购置
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2.9
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其他费用
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21.7
|
分产业
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第一产业
|
12.2
|
第二产业
|
6.2
|
第三产业
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5.6
|
分行业
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农林牧渔业
|
11.4
|
采矿业
|
8.6
|
制造业
|
9.5
|
其中：农副食品加工业
|
-0.9
|
食品制造业
|
4.4
|
纺织业
|
4.9
|
化学原料和化学制品制造业
|
5.8
|
医药制造业
|
1.8
|
有色金属冶炼和压延加工业
|
2.0
|
金属制品业
|
15.4
|
通用设备制造业
|
9.5
|
专用设备制造业
|
16.8
|
汽车制造业
|
3.3
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
|
-5.2
|
电气机械和器材制造业
|
13.1
|
计算机、通信和其他电子设备制造业
|
19.1
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-8.8
|
交通运输、仓储和邮政业
|
4.5
|
其中：铁路运输业
|
-4.5
|
道路运输业
|
8.5
|
水利、环境和公共设施管理业
|
2.4
|
其中：水利管理业
|
-4.4
|
公共设施管理业
|
1.4
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教育
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7.7
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卫生和社会工作
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8.9
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文化、体育和娱乐业
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22.2
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分注册类型
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其中：内资企业
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6.3
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港澳台商投资企业
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-6.1
|
外商投资企业
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6.1
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注：此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。
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