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前11月房地产开发投资同比增9.7% 住宅投资增速回落

2018年12月14日10:30  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布数据显示，2018年1-11月份，全国房地产开发投资110083亿元，同比增长9.7%，增速与1-10月份持平。其中，住宅投资78027亿元，增长13.6%，增速回落0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.9%。

1-11月份，东部地区房地产开发投资58857亿元，同比增长11.3%，增速比1-10月份提高0.5个百分点；中部地区投资22886亿元，增长5.9%，增速回落1.2个百分点；西部地区投资23806亿元，增长8.2%，增速回落0.2个百分点；东北地区投资4534亿元，增长16.2%，增速提高0.6个百分点。

1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积804886万平方米，同比增长4.7%，增速比1-10月份提高0.4个百分点。其中，住宅施工面积557173万平方米，增长5.7%。房屋新开工面积188895万平方米，增长16.8%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅新开工面积138536万平方米，增长19.3%。房屋竣工面积66856万平方米，下降12.3%，降幅收窄0.2个百分点。其中，住宅竣工面积47178万平方米，下降12.7%。

1-11月份，房地产开发企业土地购置面积25326万平方米，同比增长14.3%，增速比1-10月份回落1个百分点；土地成交价款13746亿元，增长20.2%，增速回落0.4个百分点。

商品房销售和待售情况

1-11月份，商品房销售面积148604万平方米，同比增长1.4%，增速比1-10月份回落0.8个百分点。其中，住宅销售面积增长2.1%，办公楼销售面积下降11.1%，商业营业用房销售面积下降5.1%。商品房销售额129508亿元，增长12.1%，增速回落0.4个百分点。其中，住宅销售额增长14.8%，办公楼销售额下降6.4%，商业营业用房销售额下降0.2%。

1-11月份，东部地区商品房销售面积59142万平方米，同比下降5.1%，降幅比1-10月份扩大0.4个百分点；销售额68503亿元，增长5.6%，增速提高0.2个百分点。中部地区商品房销售面积42577万平方米，增长7.9%，增速回落0.8个百分点；销售额28695亿元，增长20.6%，增速回落0.5个百分点。西部地区商品房销售面积39732万平方米，增长6.6%，增速回落2个百分点；销售额27082亿元，增长23.5%，增速回落2.5个百分点。东北地区商品房销售面积7152万平方米，下降4.4%，降幅收窄0.3个百分点；销售额5228亿元，增长7.3%，增速提高0.1个百分点。

11月末，商品房待售面积52627万平方米，比10月末减少162万平方米。其中，住宅待售面积减少204万平方米，办公楼待售面积增加26万平方米，商业营业用房待售面积减少15万平方米。

房地产开发企业到位资金情况

1-11月份，房地产开发企业到位资金150077亿元，同比增长7.6%，增速比1-10月份回落0.1个百分点。其中，国内贷款21807亿元，下降3.7%；利用外资102亿元，下降30.4%；自筹资金50619亿元，增长10.0%；定金及预收款49551亿元，增长15.7%；个人按揭贷款21420亿元，下降0.9%。

房地产开发景气指数

11月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.92，比10月份回落0.03点。

1  20181-11月份全国房地产开发和销售情况

指标

绝对量

同比增长（%）

房地产开发投资（亿元）

110083

9.7

其中：住宅

78027

13.6

办公楼

5423

-12.0

商业营业用房

13066

-9.4

房屋施工面积（万平方米）

804886

4.7

其中：住宅

557173

5.7

办公楼

35372

-0.2

商业营业用房

101540

-2.7

房屋新开工面积（万平方米）

188895

16.8

其中：住宅

138536

19.3

办公楼

5488

0.3

商业营业用房

18037

-3.2

房屋竣工面积（万平方米）

66856

-12.3

其中：住宅

47178

-12.7

办公楼

2611

-12.9

商业营业用房

8333

-15.3

土地购置面积（万平方米）

25326

14.3

土地成交价款（亿元）

13746

20.2

商品房销售面积（万平方米）

148604

1.4

其中：住宅

128714

2.1

办公楼

3606

-11.1

商业营业用房

10118

-5.1

商品房销售额（亿元）

129508

12.1

其中：住宅

109947

14.8

办公楼

5136

-6.4

商业营业用房

11064

-0.2

商品房待售面积（万平方米）

52627

-11.7

其中：住宅

25484

-17.3

办公楼

3555

0.3

商业营业用房

13960

-9.5

房地产开发企业到位资金（亿元）

150077

7.6

其中：国内贷款

21807

-3.7

利用外资

102

-30.4

自筹资金

50619

10.0

定金及预收款

49551

15.7

个人按揭贷款

21420

-0.9

2　20181-11月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况

地  区

投资额
（亿元）

 

同比增长
（%）

 

住 宅

住 宅

全国总计

110083

78027

9.7

13.6

东部地区

58857

41604

11.3

14.7

中部地区

22886

17040

5.9

10.8

西部地区

23806

16089

8.2

13.0

东北地区

4534

3294

16.2

18.4

3　20181-11月份东中西部和东北地区房地产销售情况

地 区

商品房销售面积

商品房销售额

绝对数
（万平方米）

同比增长
（%）

绝对数
（亿元）

同比增长
（%）

全国总计

148604

1.4

129508

12.1

东部地区

59142

-5.1

68503

5.6

中部地区

42577

7.9

28695

20.6

西部地区

39732

6.6

27082

23.5

东北地区

7152

-4.4

5228

7.3

 

(责编：杨曦、仝宗莉)
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