前11月房地产开发投资同比增9.7% 住宅投资增速回落

人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布数据显示，2018年1-11月份，全国房地产开发投资110083亿元，同比增长9.7%，增速与1-10月份持平。其中，住宅投资78027亿元，增长13.6%，增速回落0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.9%。
1-11月份，东部地区房地产开发投资58857亿元，同比增长11.3%，增速比1-10月份提高0.5个百分点；中部地区投资22886亿元，增长5.9%，增速回落1.2个百分点；西部地区投资23806亿元，增长8.2%，增速回落0.2个百分点；东北地区投资4534亿元，增长16.2%，增速提高0.6个百分点。
1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积804886万平方米，同比增长4.7%，增速比1-10月份提高0.4个百分点。其中，住宅施工面积557173万平方米，增长5.7%。房屋新开工面积188895万平方米，增长16.8%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅新开工面积138536万平方米，增长19.3%。房屋竣工面积66856万平方米，下降12.3%，降幅收窄0.2个百分点。其中，住宅竣工面积47178万平方米，下降12.7%。
1-11月份，房地产开发企业土地购置面积25326万平方米，同比增长14.3%，增速比1-10月份回落1个百分点；土地成交价款13746亿元，增长20.2%，增速回落0.4个百分点。
商品房销售和待售情况
1-11月份，商品房销售面积148604万平方米，同比增长1.4%，增速比1-10月份回落0.8个百分点。其中，住宅销售面积增长2.1%，办公楼销售面积下降11.1%，商业营业用房销售面积下降5.1%。商品房销售额129508亿元，增长12.1%，增速回落0.4个百分点。其中，住宅销售额增长14.8%，办公楼销售额下降6.4%，商业营业用房销售额下降0.2%。
1-11月份，东部地区商品房销售面积59142万平方米，同比下降5.1%，降幅比1-10月份扩大0.4个百分点；销售额68503亿元，增长5.6%，增速提高0.2个百分点。中部地区商品房销售面积42577万平方米，增长7.9%，增速回落0.8个百分点；销售额28695亿元，增长20.6%，增速回落0.5个百分点。西部地区商品房销售面积39732万平方米，增长6.6%，增速回落2个百分点；销售额27082亿元，增长23.5%，增速回落2.5个百分点。东北地区商品房销售面积7152万平方米，下降4.4%，降幅收窄0.3个百分点；销售额5228亿元，增长7.3%，增速提高0.1个百分点。
11月末，商品房待售面积52627万平方米，比10月末减少162万平方米。其中，住宅待售面积减少204万平方米，办公楼待售面积增加26万平方米，商业营业用房待售面积减少15万平方米。
房地产开发企业到位资金情况
1-11月份，房地产开发企业到位资金150077亿元，同比增长7.6%，增速比1-10月份回落0.1个百分点。其中，国内贷款21807亿元，下降3.7%；利用外资102亿元，下降30.4%；自筹资金50619亿元，增长10.0%；定金及预收款49551亿元，增长15.7%；个人按揭贷款21420亿元，下降0.9%。
房地产开发景气指数
11月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.92，比10月份回落0.03点。
表1 2018年1-11月份全国房地产开发和销售情况
|
指标
|
绝对量
|
同比增长（%）
|
房地产开发投资（亿元）
|
110083
|
9.7
|
其中：住宅
|
78027
|
13.6
|
办公楼
|
5423
|
-12.0
|
商业营业用房
|
13066
|
-9.4
|
房屋施工面积（万平方米）
|
804886
|
4.7
|
其中：住宅
|
557173
|
5.7
|
办公楼
|
35372
|
-0.2
|
商业营业用房
|
101540
|
-2.7
|
房屋新开工面积（万平方米）
|
188895
|
16.8
|
其中：住宅
|
138536
|
19.3
|
办公楼
|
5488
|
0.3
|
商业营业用房
|
18037
|
-3.2
|
房屋竣工面积（万平方米）
|
66856
|
-12.3
|
其中：住宅
|
47178
|
-12.7
|
办公楼
|
2611
|
-12.9
|
商业营业用房
|
8333
|
-15.3
|
土地购置面积（万平方米）
|
25326
|
14.3
|
土地成交价款（亿元）
|
13746
|
20.2
|
商品房销售面积（万平方米）
|
148604
|
1.4
|
其中：住宅
|
128714
|
2.1
|
办公楼
|
3606
|
-11.1
|
商业营业用房
|
10118
|
-5.1
|
商品房销售额（亿元）
|
129508
|
12.1
|
其中：住宅
|
109947
|
14.8
|
办公楼
|
5136
|
-6.4
|
商业营业用房
|
11064
|
-0.2
|
商品房待售面积（万平方米）
|
52627
|
-11.7
|
其中：住宅
|
25484
|
-17.3
|
办公楼
|
3555
|
0.3
|
商业营业用房
|
13960
|
-9.5
|
房地产开发企业到位资金（亿元）
|
150077
|
7.6
|
其中：国内贷款
|
21807
|
-3.7
|
利用外资
|
102
|
-30.4
|
自筹资金
|
50619
|
10.0
|
定金及预收款
|
49551
|
15.7
|
个人按揭贷款
|
21420
|
-0.9
表2 2018年1-11月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
|
地 区
|
投资额
|
|
同比增长
|
|
住 宅
|
住 宅
|
全国总计
|
110083
|
78027
|
9.7
|
13.6
|
东部地区
|
58857
|
41604
|
11.3
|
14.7
|
中部地区
|
22886
|
17040
|
5.9
|
10.8
|
西部地区
|
23806
|
16089
|
8.2
|
13.0
|
东北地区
|
4534
|
3294
|
16.2
|
18.4
表3 2018年1-11月份东中西部和东北地区房地产销售情况
|
地 区
|
商品房销售面积
|
商品房销售额
|
绝对数
|
同比增长
|
绝对数
|
同比增长
|
全国总计
|
148604
|
1.4
|
129508
|
12.1
|
东部地区
|
59142
|
-5.1
|
68503
|
5.6
|
中部地区
|
42577
|
7.9
|
28695
|
20.6
|
西部地区
|
39732
|
6.6
|
27082
|
23.5
|
东北地区
|
7152
|
-4.4
|
5228
|
7.3
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