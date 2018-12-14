前11月房地产开发投资同比增9.7% 住宅投资增速回落

人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布数据显示，2018年1-11月份，全国房地产开发投资110083亿元，同比增长9.7%，增速与1-10月份持平。其中，住宅投资78027亿元，增长13.6%，增速回落0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.9%。

1-11月份，东部地区房地产开发投资58857亿元，同比增长11.3%，增速比1-10月份提高0.5个百分点；中部地区投资22886亿元，增长5.9%，增速回落1.2个百分点；西部地区投资23806亿元，增长8.2%，增速回落0.2个百分点；东北地区投资4534亿元，增长16.2%，增速提高0.6个百分点。

1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积804886万平方米，同比增长4.7%，增速比1-10月份提高0.4个百分点。其中，住宅施工面积557173万平方米，增长5.7%。房屋新开工面积188895万平方米，增长16.8%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅新开工面积138536万平方米，增长19.3%。房屋竣工面积66856万平方米，下降12.3%，降幅收窄0.2个百分点。其中，住宅竣工面积47178万平方米，下降12.7%。

1-11月份，房地产开发企业土地购置面积25326万平方米，同比增长14.3%，增速比1-10月份回落1个百分点；土地成交价款13746亿元，增长20.2%，增速回落0.4个百分点。

商品房销售和待售情况

1-11月份，商品房销售面积148604万平方米，同比增长1.4%，增速比1-10月份回落0.8个百分点。其中，住宅销售面积增长2.1%，办公楼销售面积下降11.1%，商业营业用房销售面积下降5.1%。商品房销售额129508亿元，增长12.1%，增速回落0.4个百分点。其中，住宅销售额增长14.8%，办公楼销售额下降6.4%，商业营业用房销售额下降0.2%。

1-11月份，东部地区商品房销售面积59142万平方米，同比下降5.1%，降幅比1-10月份扩大0.4个百分点；销售额68503亿元，增长5.6%，增速提高0.2个百分点。中部地区商品房销售面积42577万平方米，增长7.9%，增速回落0.8个百分点；销售额28695亿元，增长20.6%，增速回落0.5个百分点。西部地区商品房销售面积39732万平方米，增长6.6%，增速回落2个百分点；销售额27082亿元，增长23.5%，增速回落2.5个百分点。东北地区商品房销售面积7152万平方米，下降4.4%，降幅收窄0.3个百分点；销售额5228亿元，增长7.3%，增速提高0.1个百分点。

11月末，商品房待售面积52627万平方米，比10月末减少162万平方米。其中，住宅待售面积减少204万平方米，办公楼待售面积增加26万平方米，商业营业用房待售面积减少15万平方米。

房地产开发企业到位资金情况

1-11月份，房地产开发企业到位资金150077亿元，同比增长7.6%，增速比1-10月份回落0.1个百分点。其中，国内贷款21807亿元，下降3.7%；利用外资102亿元，下降30.4%；自筹资金50619亿元，增长10.0%；定金及预收款49551亿元，增长15.7%；个人按揭贷款21420亿元，下降0.9%。

房地产开发景气指数

11月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.92，比10月份回落0.03点。

表1 2018年1-11月份全国房地产开发和销售情况

指标 绝对量 同比增长（%） 房地产开发投资（亿元） 110083 9.7 其中：住宅 78027 13.6 办公楼 5423 -12.0 商业营业用房 13066 -9.4 房屋施工面积（万平方米） 804886 4.7 其中：住宅 557173 5.7 办公楼 35372 -0.2 商业营业用房 101540 -2.7 房屋新开工面积（万平方米） 188895 16.8 其中：住宅 138536 19.3 办公楼 5488 0.3 商业营业用房 18037 -3.2 房屋竣工面积（万平方米） 66856 -12.3 其中：住宅 47178 -12.7 办公楼 2611 -12.9 商业营业用房 8333 -15.3 土地购置面积（万平方米） 25326 14.3 土地成交价款（亿元） 13746 20.2 商品房销售面积（万平方米） 148604 1.4 其中：住宅 128714 2.1 办公楼 3606 -11.1 商业营业用房 10118 -5.1 商品房销售额（亿元） 129508 12.1 其中：住宅 109947 14.8 办公楼 5136 -6.4 商业营业用房 11064 -0.2 商品房待售面积（万平方米） 52627 -11.7 其中：住宅 25484 -17.3 办公楼 3555 0.3 商业营业用房 13960 -9.5 房地产开发企业到位资金（亿元） 150077 7.6 其中：国内贷款 21807 -3.7 利用外资 102 -30.4 自筹资金 50619 10.0 定金及预收款 49551 15.7 个人按揭贷款 21420 -0.9

表2 2018年1-11月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况

地 区 投资额

（亿元） 同比增长

（%） 住 宅 住 宅 全国总计 110083 78027 9.7 13.6 东部地区 58857 41604 11.3 14.7 中部地区 22886 17040 5.9 10.8 西部地区 23806 16089 8.2 13.0 东北地区 4534 3294 16.2 18.4

表3 2018年1-11月份东中西部和东北地区房地产销售情况

地 区 商品房销售面积 商品房销售额 绝对数

（万平方米） 同比增长

（%） 绝对数

（亿元） 同比增长

（%） 全国总计 148604 1.4 129508 12.1 东部地区 59142 -5.1 68503 5.6 中部地区 42577 7.9 28695 20.6 西部地区 39732 6.6 27082 23.5 东北地区 7152 -4.4 5228 7.3

(责编：杨曦、仝宗莉)