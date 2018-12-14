如何看待经济下行压力加大？统计局回应

人民网北京12月14日电 今日，国家统计局在国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2018年11月份国民经济运行情况。对于记者提问经济下行压力是否有所加大？如何评价当前的经济走势？国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，我国经济运行仍然保持在合理区间，稳中有进的态势在持续发展。

毛盛勇表示，从11月份各项宏观经济数据来看，部分指标运行比较平稳，但也有一些主要指标出现了增速回落。“如何从这些指标的变化来看当前中国经济运行的基本情况？我觉得有两点需要把握：第一，要把中国的经济运行和整个世界经济的大环境结合起来看；第二，我们看11月份的经济运行情况，不能孤立地看11月份，要把时间拉长一点，持续看经济的表现。”毛盛勇说。

毛盛勇分析，从外部来看，世界经济形势出现一些新的变化，表现在：一是整个世界经济的增长动力在减弱；二是国际贸易增长有所放缓；三是大宗商品价格下跌比较多；四是一些先行指标出现了比较明显的回落。结合这些情况来看，当前世界经济形势出现了一些新变化，变数、挑战不确定性与过去比有所增加。

因此，结合外部的经济发展形势来看，毛盛勇认为，当前我国经济有以下两大特点：一是经济运行保持在合理区间，增长比较平稳，就业总体稳定，价格涨幅有所回落。二是稳中有进的态势持续发展。首先，新动能保持比较快的增长，市场主体还在继续大量增加；其次，结构优化，服务业保持平稳较快增长，投资增长出现企稳回升态势，制造业投资保持持续回升态势。

毛盛勇强调，我们也要看到当前经济下行压力较大，特别是现在外部环境更加严峻复杂，变数、不确定性在增加。所以，下一步要按照党中央、国务院的决策部署，进一步加大供给侧结构性改革力度，更好地落实已经出台的各项政策，特别是要把“六稳”政策进一步更好落实到位，更好发挥政策效应，促进国民经济平稳健康运行。

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