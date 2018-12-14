数说改革开放40年 中国乡村走向振兴

央视网消息：改革开放40年来，我国不断深化农村改革，从改革开放初实行土地家庭联产承包责任制到如今实施乡村振兴战略，强农富农惠农政策体系不断完善，今天的《数说改革开放40年》来看我国农业农村的发展巨变。

您知道，现在我国农村居民人均一年的可支配收入，比40年前多了多少吗？以绝对值计算，答案是多了近100倍。

这40年，乡亲们的腰包越来越鼓，从1978年的人均134元，增长到现如今的1万3千多元。2013年以来，农村百姓的收入增速，持续超过城镇居民，每年迈上一个千元台阶。

改革开放40年，在耕地面积没有增加的情况下，我国粮食产量从6000多亿斤，到现在翻了一番还多，人均接近1000斤，确保了国家粮食安全。我国用世界十四分之一的耕地，生产了全球四分之一的粮食，养活了全世界五分之一的人口。

现如今，农村成为了我国经济的新增长点，来看三个数字：2800万、2.8亿、28亿。目前我国农村有2800万的人在从事新产业、新业态，非农就业人数大幅提升；另有超过2.8亿的农民外出就业，为社会创造巨大财富；而休闲农业、乡村旅游接待的游客量，在2017年达到了28亿人次。

农业农村的发展巨变，离不开改革开放40年来的一系列举措。

这40年里，有一半年份的党中央“一号文件”都聚焦三农。尤其是党的十八大以来，全面深化农村改革，推进乡村振兴战略，五大新发展理念深入人心。

生物育种、农业遥感和信息化等领域不断取得突破，科技进步在农业领域的贡献率，2017年达到57.5%，比2012年提升了4个百分点。

目前，全国通公路、通电、通电话的村基本实现了全覆盖，全国接近九成的农村通上了宽带互联网，城乡发展更协调。

国家积极推进美丽宜居乡村建设，如今，一半以上的村子进行了厕所改造，91%的乡镇生活垃圾实现了集中处理。

目前，我国已成为全球最大的农产品进口国，农产品进口额占全球贸易额的十分之一，农产品供给更加多元化。

农村基本公共服务显著提升，农村贫困人口2013年到2017年累计减少了6800多万人，我国向全面整体消除贫困迈进。

十八大以来，中国农村取得跨越式发展，到2035年，农业农村的现代化将基本实现；到2050年，乡村将全面振兴，农业强、农村美、农民富将全面实现。

(责编：马昌、袁勃)