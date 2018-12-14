种植结构调整优化 2018年全国粮食产量保持高位水平

原标题：2018年全国粮食产量在种植结构调整优化基础上继续保持高位水平

2018年全国粮食产量在种植结构调整优化基础上继续保持高位水平

——国家统计局农村司首席统计师侯锐解读粮食生产情况

国家统计局公布的全国粮食生产数据显示，2018年全国粮食总产量65789万吨（13158 亿斤），比2017年[1]减少371万吨（74亿斤），下降0.6%。全年粮食产量虽有所下降，但减幅不大，仍处于高位水平，属于丰收年景。

一、农业种植结构调整优化，粮食播种面积减少

2018年，各地在党中央、国务院的坚强领导下，认真贯彻中央1号文件精神，坚持稳中求进的工作总基调，按照“藏粮于地、藏粮于技”的发展思路，深入推进农业供给侧结构性改革，调减库存较多的稻谷和玉米种植，扩大大豆种植，因地制宜发展经济作物。初步统计，2018年，全国粮食播种面积17.56亿亩，比上年减少1428万亩，下降0.8%。因播种面积减少，粮食减产107亿斤。

（一）谷物播种面积减少。2018年，全国谷物播种面积14.95亿亩，较上年减少1619万亩，下降1.1%。其中稻谷4.53亿亩，比上年减少837万亩，下降1.8%；小麦3.64亿亩，比上年减少360万亩，下降1.0%；玉米6.32亿亩，比上年减少404万亩，下降0.6%。

（二）豆类播种面积增加，薯类面积稳定。2018年，全国豆类播种面积1.53亿亩，比上年增加180万亩，增长1.2%；其中大豆播种面积1.26亿亩，比上年增加232万亩，增长1.9%。薯类播种面积1.08亿亩，比上年增加11万亩，略增0.1%。

（三）粮食种植结构调整效果明显。2018年，各地区积极推进农业供给侧结构性改革，湖南、江西两省主动调减单产较低、品质较差的早稻和双季晚稻种植面积796万亩，同时增加单产较高、品质较优的中稻和一季晚稻种植面积348万亩；黑龙江主动压缩冷凉区域水稻种植面积249万亩。贵州、河北两省大力发展经济作物，主动调减玉米种植面积765万亩。内蒙古、吉林、河南、山东、安徽等省（区）采取加大政策补贴等措施扶持大豆生产，五省（区）共增加大豆面积402万亩。

二、气候条件较为适宜，粮食单产水平提高

（一）谷物、豆类、薯类三大类粮食单产水平均有所提高。2018年，全国粮食作物单产375公斤/亩，每亩产量比上年提高0.9公斤，增长0.2%。其中，谷物单产408公斤/亩，每亩产量比上年提高1.1公斤，增长0.3%；豆类单产125公斤/亩，每亩产量比上年提高3.3公斤，增长2.7%；薯类单产265公斤/亩，每亩产量比上年提高5.1公斤，增长2.0%。因单产提高，粮食增产33亿斤。

（二）主要粮食品种稻谷单产提高，小麦单产下降，玉米单产持平。稻谷单产增加，达468公斤/亩，每亩产量比上年提高7.3公斤，增长1.6%；小麦单产361公斤/亩，因灾每亩产量比上年减少4.4公斤/亩，下降1.2%；玉米单产407公斤/亩，与上年基本持平；大豆单产127公斤/亩，每亩产量较上年增加3.5公斤，增长2.9%。

（三）粮食单产提高得益于多种综合因素的作用。一是农业气候对粮食生产总体有利。尽管今年夏粮因灾致使每亩产量比上年减少5.3公斤，但整体看，全国没有出现大范围灾情，气候条件有利于粮食生产。早稻生长期间，气候条件较为有利，早稻单产每亩提高10.5公斤。秋粮生长期间，除局部地区一段时间发生旱情外，全国大部农区光热充足，降水充沛，有利于秋收作物的生长发育和产量形成。9月期间，全国大部农区光温适宜，有利于秋收粮食作物的灌浆成熟和收晒。二是抗灾救灾措施得力。春末夏初，东北部分地区出现旱情，南方部分地区发生洪涝。灾情发生后，习近平总书记对防汛抢险救灾工作作出重要批示，国务院及时召开专题会议，要求各地认真贯彻落实党中央、国务院关于防汛抗旱工作的决策部署，最大程度减轻灾害损失。有关部门抓落实，各地积极响应，采取指导农民加强田间管理和提供技术支持等措施，有效减轻了自然灾害对粮食生产的影响。

应当看到，中国是一个人口大国，粮食始终是事关国计民生的最重要农产品。虽然我国粮食产量多年保持在高位水平，粮食尤其是谷物库存较为充裕，种植结构调整取得阶段性进展，但我国粮食生产基础尚不稳固，还未完全摆脱靠天吃饭的局面，粮食供给地区不平衡、结构不合理、种植效益低等问题仍没有从根本上解决，确保国家粮食安全任重道远。

(责编：杨曦、赵爽)