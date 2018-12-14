发改委：今年1—11月全国发电量同比增长6.9%

人民网北京12月14日电 （朱江）国家发展改革委消息，国家发改委今日召开新闻发布会，国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮出席发布会，发布宏观经济运行情况并回答记者提问。

孟玮表示，关于我国经济运行情况，重点发布以下三方面的数据：

从发电看，今年1—11月全国发电量同比增长6.9%，增速较1—10月份回落0.3个百分点。11月当月，水电、核电、太阳能发电同比分别增长1.5%、24.7%和2.5%。从用电看，今年1—11月全国全社会用电量6.22万亿千瓦时，同比增长8.47%，增速较去年同期提高2个百分点。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长10%、7.1%、12.8%和10.6%，三产和居民生活用电继续保持两位数以上较快增长。分地区看，全国31个省（区、市）用电正增长，其中，广西、西藏、内蒙古、重庆、四川、甘肃、安徽、湖北、湖南、江西保持两位数增长。11月当月，全社会用电量同比增长6.3%。

2018年11月，国家发改委共审批核准固定资产投资项目13个，总投资242亿元，其中审批项目9个，核准项目4个。这些项目主要集中在高技术、交通运输等领域。2018年国家新开工西部大开发重点工程28项，投资总规模为4824.58亿元，重点投向西部地区铁路、公路、水利枢纽和能源等重大基础设施建设领域，包括新疆和田至若羌铁路、甘肃武都至九寨沟（甘川界）高速公路、青海—河南特高压直流工程等一批重点工程开工建设，有力地改善了西部地区的基础设施条件，提高了西部地区自我发展能力，带动了西部地区特色优势产业发展和民生改善。

11月份，我国价格总水平涨幅稳中回落。CPI方面，11月份环比下降0.3%，同比上涨2.2%，涨幅比上月收窄0.3个百分点，1—11月累计上涨2.1%。本月CPI环比下降，主要是受食品、成品油价格下降影响。其中鲜菜、猪肉、鸡蛋价格环比分别下降12.3%、0.6%和0.3%；国际油价快速下跌，带动国内汽油、柴油价格环比分别下降4.9%和5.2%。PPI方面，11月份环比下降0.2%，同比上涨2.7%，涨幅比上月收窄0.6个百分点，1—11月累计上涨3.8%。本月PPI环比下降，国际油价下降，带动我国石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业及化学纤维制造业价格环比分别下降7.5%、3.3%和3.1%，是PPI环比下降的主要原因。此外，钢材、造纸、有色金属等行业出厂价格也出现不同程度下降。总的看，11月份CPI和PPI同比涨幅处于温和区间，物价有望保持总体平稳运行态势。

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