为保障天然气稳定供应 发改委着力在“四个稳”上下功夫

人民网北京12月14日电 （朱江）国家发展改革委消息，国家发改委今日召开新闻发布会，国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮出席发布会，发布宏观经济运行情况并回答记者提问。
孟玮表示，进入供暖季以来，天然气供应保障总体平稳有序。
11月1日起，国家发改委、国家能源局会同各地区、有关部门和企业，建立了供暖季天然气供应保障日调度机制，每天监测供需形势，掌握工作进展，及时协调解决有关问题。11月15日全面供暖第一天，天然气消费量达到8.3亿立方米，11月21日突破去年冬季最高值8.62亿立方米，之后一直保持较高水平。
为保障天然气稳定供应，国家发改委着力在“四个稳”上下功夫：
一是稳定生产供应。保持国内气田安全高负荷生产。煤制气项目调峰保供作用得到充分发挥，页岩气、煤层气、生物制气供应明显增加。
二是稳定供需形势。今年以来，发改委坚持把组织供气企业和下游用户全面签订供气合同作为一项重要工作，有力稳定了供需关系。价格方面，近期油价下行，进入供暖季以来国际市场LNG价格稳中有降，国内市场价格总体明显低于去年同期。
三是稳定管网联通。年初确定的11项互联互通重点工程进展顺利，每天可向京津冀及周边地区增加资源供应能力6000万立方米。
四是稳定储气水平。今年全国已形成综合储气能力超过160亿立方米，入冬前基本实现能储尽储。目前，供气企业地下储气库储气约80亿立方米，液化天然气储罐储气保持高位，为应对用气高峰做好准备。下一步，我们将会同各地区、有关部门和企业，持之以恒做好供暖季天然气供应保障各项工作。
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