前三季度国内生产总值增长达到6.7% 继续保持在合理区间

人民网北京12月14日电 （朱江）国家发展改革委消息，国家发改委今日召开新闻发布会，国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮出席发布会，发布宏观经济运行情况并回答记者提问。

有记者提到“我们看到11月制造业PMI指数回落到了临界点，这是不是说明现在经济正面临下行的压力，这样看的话，6.5%的经济运行的目标是不是还会如期实现，我们是不是会采取一些措施来保证接下来经济在合理运行期间？”时，孟玮指出，近日国家统计局公布了11月份PMI为50%，比上月回落0.2个百分点，处于临界点。从数据看，直观反映出制造业景气度有所回落，但同时也要看到结构持续改善的特征逐步显现。

孟玮解释，“具体看几个数据，装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%，分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点，均高于制造业总体水平。同时，制造业多数行业仍处于扩张区间，其中，纺织服装服饰、铁路传播航空航天设备、电气机械器材等制造业PMI位于52%及以上相对较高运行水平。”

孟玮认为，总体上看，全年主要目标任务可以较好完成。前三季度国内生产总值增长达到了6.7%，继续保持在合理区间。居民消费价格基本稳定，制造业投资回升到近年来较高水平，进出口保持较快增长，利用外资稳步扩大，居民收入增长与经济增长基本同步，城镇新增就业提前完成全年目标。同时在结构方面，我国经济也体现出结构不断优化、新旧动能接续转换、质量效益稳步提升的特点，产业、需求结构不断调整，新产业、新业态、新模式加快发展，社会保障水平继续提高。

他表示，下一步，国家发改委将按照党中央、国务院决策部署，坚定不移办好自己的事，聚焦主要矛盾，把握好节奏和力度，努力实现最优政策组合和最大整体效果。一是保持宏观政策连续性稳定性，根据市场主体需要及时完善政策，精准预调微调，引导市场形成稳定预期。二是坚持以供给侧结构性改革为主线，聚焦支持制造业、服务业尤其是小微、民营企业等实体经济，实施更大力度减税降费。三是着眼补短板、调结构、增后劲，扩大有效投资，提高政府资金使用效率，降低民间投资准入门槛，带动扩大社会投资。四是推动消费供给升级，更大释放消费潜力，促进形成强大的国内市场。五是持续深化“放管服”改革，打造便捷高效、稳定透明、公平竞争的营商环境。

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