房地产宏观调控政策变化？发改委回应：优质企业债暂不支持商业地产项目

人民网北京12月14日电 （朱江）国家发展改革委消息，国家发改委今日召开新闻发布会，国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮出席发布会，发布宏观经济运行情况并回答记者提问。

有记者提到“国家发改委近期发布了一份《关于支持优质企业直接融资的通知》，引起了市场广泛的关注。我们也注意到这方面的舆情，请介绍一下企业发债融资的进展情况如何？此外，有舆论认为，这个政策发布是不是意味着目前房地产宏观调控政策的一些变化，您如何看？”时，孟玮表示，去年底，国家发改委探索推出了优质企业债券融资试点，截至目前，已累计核准优质企业债券11支，总金额1908.4亿元，重点支持了新能源汽车及先进装备制造、移动出行、电网及抽水蓄能电站、高速公路、快速铁路及光伏清洁能源设施等领域和行业的发展，得到了市场广泛好评。

关于房地产投资如何适用问题，孟玮强调，国家发改委贯彻落实党中央和国务院关于房地产调控决策部署的态度是坚决的、一贯的，在核准企业债券过程中，我们将严格执行房地产调控的相关政策。按照中央精神，目前只支持有关棚户区改造、保障性住房、租赁住房等领域的项目，并不支持商业地产项目。

孟玮指出，《通知》明确要求，优质企业的生产经营必须“符合国家产业政策和宏观调控政策”，同时要求，发行人应公开披露募集资金拟投资的项目清单，而且，国家发改委还有明确的事中事后监管措施，相信通过这些环节控制，能够确保所募集资金的用途依法合规，符合政策要求。

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