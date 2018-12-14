明年经济工作怎么干?这个会议定了调！

12月13日，中共中央政治局召开会议，分析研究2019年经济工作。这是在中央经济工作会议之前，中共中央政治局召开的重要会议，主要是把脉当前国际国内大环境，为明年经济工作定调。

2019年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。明年经济工作怎么抓、怎么干，大家都特别关注。麻辣财经第一时间为您解读会议的相关内容，让您对明年经济工作的重点有一个全面了解。

坚持稳中求进总基调，继续打好三大攻坚战

会议指出，做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局。这是新时代中国特色社会主义基本方略，所以就要按照党的十九大绘制宏伟蓝图，一茬接着一茬干。

会议还明确，明年经济工作的总基调，依然是“稳中求进”；供给侧结构性改革，仍然是经济工作的主线。

明年经济工作的政策目标和主要任务，包括这几个方面：继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

今年三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，经济持续健康发展和社会大局稳定，人民群众也得到更多实惠。明年继续打好三大攻坚战，要按照已确定的行动方案，针对突出问题，打好重点战役。

统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，是我们一直坚持和强调的；稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，这“六个稳”则是中央根据经济运行面临的新挑战，对今年下半年经济工作提出的新要求。明年要进一步做好“六个稳”，体现了政策目标的连贯性，也表明我国经济运行面临的这些问题和挑战仍然存在。

把“提振市场信心”作为明年经济工作的政策目标，是这次中央政治局会议的新提法，也很有针对性。今年以来，社会上出现了一些错误言论，“民营经济离场论”等奇谈怪论闹得人心惶惶。特别是在经济下行压力下，民营企业遇到了不少难事，出现了融资难甚至被一些金融机构抽贷断贷，导致企业经营困难。这些“不应该有的政策偏差”，使民营企业家心存困惑，对未来信心不足、预期不稳。前段时间中国股市出现波动和下滑，原因是多方面的，其中一个因素就是市场预期不稳，影响了投资者行为。

信心比黄金更重要！近期，中央和地方支持民营经济发展的政策举措不断出台，用实际行动击碎谣言、纠正偏差，为提振市场信心、稳定预期起到了积极作用。明年这些政策举措要继续落地实施，提振市场信心不能停。信心足、预期稳，才能着力激发微观主体活力，有效应对外部环境深刻变化，实现高质量发展。

加快经济体制改革，推动全方位对外开放

这次会议还有一些新提法，释放了新信号。

比如，要保持战略定力，注重稳扎稳打，加强协调配合，聚焦主要矛盾，把握好节奏和力度，努力实现最优政策组合和最大整体效果。会议强调“最优政策组合”和“最大整体效果”，这是对做好明年经济工作提出了更高的要求。

也就是说，各项政策之间不仅要执行到位，还要注重协调配合、相互照应，不能攻其一点不计其余，更不能打乱仗。最优政策组合就是一套“组合拳”，既要下狠手解决突出问题，又不能对经济自身造成伤害，目标是达到最好的整体效果。

会议要求，要推动制造业高质量发展，推进先进制造业与现代服务业深度融合。这个提法也颇有新意。推动制造业高质量发展，肯定要转型升级向先进制造业迈进。那为啥还要与现代服务业深度融合？

所谓先进制造业，既包括新技术催生的新产业新业态新模式，也包括利用先进适用技术、工艺、流程、材料、管理等改造提升后的传统产业。它是制造业中创新最活跃、成果最丰富的领域，也是价值链上高利润、高附加值的领域。有研究表明，先进制造业的人均产出是普通制造业的2倍，一个先进制造业岗位可带动供应链上3.5个工作岗位。

而现代服务业中，有很大一块是生产性服务业，包括科技研发、技术转让、信息应用、设计咨询、节能环保等很多领域。现代服务业可以发挥“推进器”的作用，在研发、生产、销售等关键环节，提高生产效率、提升产品附加值。所以，先进制造业的发展，离不开现代服务业的支持，两者只有深度融合，才能结出丰硕果实。

加快经济体制改革，推动全方位对外开放，也是明年经济工作的重要任务。今年是改革开放40周年，在推动全方位对外开放方面，我们已经有不少大动作。

比如，11月份在上海举行的中国国际进口博览会，是迄今为止世界上第一个以进口为主题的国家级展会，是国际贸易发展史上一大创举。举办中国国际进口博览会，是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。

再比如，《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》出台，在全岛范围建设自贸试验区，我国迎来了第12个自贸试验区。自贸区是以优惠税收和海关特殊监管政策为主要手段，以贸易自由化、便利化为主要目的的多功能经济性特区。建设自由贸易试验区，是我国在新形势下全面深化改革、扩大对外开放的一项战略举措。

尽管世界经济出现了深刻调整，保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇波折，但中国推动更高水平开放的脚步不会停滞。下好“全方位开放”这盘大棋，需要我们辩证看待国际环境和国内条件的变化，保持定力、坚定信心、把握主动，坚定不移办好自己的事。（人民日报中央厨房·麻辣财经工作室 李丽辉）

(责编：李栋、朱一梵)