业界：赋能经济转型发展 加快建设工业互联网平台体系

人民网北京12月14日电 （张晓赫）全球经济数字化浪潮的蓬勃兴起与群体性技术突破，正加速推动经济发展数字化、网络化、智能化，成为发展新动能。这当中，工业互联网作为5G应用重要场景与制造业转型升级关键抓手，越来越受各经济体重视。

“制造业是国民经济的主体，推动数字经济的创新发展，应把握住工业数字经济这一主攻方向，重点做强制造业。”十二届全国政协副主席、国家电子政务专家委员会主任王钦敏指出，工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，推动从人人互联到万物互联、产业互联，是推进制造强国、网络强国和科技强国建设的重要基础，日益成为新工业革命的关键支撑，正驱动工业经济由数字化向网络化、智能化深度拓展。

王钦敏是在正在举办的首届工业互联网平台创新发展暨两化融合推进会上，发表上述观点的。王钦敏表示，我国工业互联网平台、网络、安全体系建设已实现突破，创新应用取得显著成效。未来亟需进一步增进各方共识、深化务实合作，加快建设工业互联网，发展壮大工业数字经济。

工业和信息化部副部长陈肇雄也指出，以制造业数字化、网络化、智能化为特征的新一轮科技和产业革命方兴未艾，智能制造成为工业经济高质量发展的重要方向，信息化、工业化融合成为工业经济高质量发展的重要路径，创新驱动成为工业经济高质量发展的重要模式。

该如何把握数字化转型带来的新机遇？陈肇雄强调，围绕两化融合的大文章，未来要做好“四个聚焦”。

具体来看，一是聚焦存量变革，着力改造提升传统动能。加速制造业企业数字化改造，推动重点行业数字化升级，引导产业集群数字化转型。二是聚焦增量崛起，着力培育形成新动能。大力培育网络化协同、个性化定制、服务型制造新模式，发展工业电子商务、产业链金融等新业态，推动制造业“双创”迈向更高水平。三是聚焦重点突破，打造工业互联网网络、平台、安全三大体系。进一步夯实网络基础，强化平台建设，狠抓安全管控。四是聚焦强基固本，着力强化技术产业支撑。突破融合发展关键技术，加速工业技术软件化，促进工业互联网相关软硬件产品应用普及。

这也得到了业界的呼应。中华全国工商业联合会副主席李兆前表示，把握数字经济发展的重要机遇，加快推进制造业转型升级是大势所趋，也一定大有可为。全国工商联将适应数字经济发展新要求，大力支持工业互联网发展，推动工业互联网平台体系创新。

三一集团董事、树根互联董事长梁在中认为，加速工业互联网的发展，有三个层面的挑战必须应对：即插即用的连接、灵活可配置的平台、海量轻量级的应用。“整个工业互联网的建设是一项系统工程和生态工程，需要政府的强力协同推动以及标准制订，需要工业企业转变思想提升工厂管理透明化，也需要工业互联网服务型企业以开放心态共建生态。”梁在中说。

华为技术有限公司副总裁、首席战略官张文林分析认为，在核心使能技术中，AI技术是关键，使能最关键的。“基于AI以及大数据、云计算等使能技术，能够促进整个工业互联网出现四个新模式，即个性化、网络化、服务化以及智能化，这是我们在工业和ICT信息技术领域深度融合以后产生的全要素的全产业链的新生态。”

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