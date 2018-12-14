原标题：就业增了、加班多了……11月这些数据背后有秘密

今天，国家统计局发布了11月的宏观经济数据。要说权威，没有比这更权威的了。不过，老百姓看这些经济数据未免太枯燥。咋办？看经济日报微信公众号解读啊。

古语云：“天下大事，必作于细。”分析经济大势，不妨从细微处推敲。这些数据的细节包含了哪些信息量？下面，小编就来给大家划重点↓↓

1、就业增了——增加13万人

数据：1-11月份，全国城镇新增就业1293万人，比上年同期增加13万人。

解读：就业为民生之本，也是社会的稳定器。一份工作是一个家庭的主要经济来源，有了工资你才能买买买啊。所以国家一直下大力气保障人人充分就业，百姓都安居乐业了，国家自然就繁荣稳定。

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2、加班多了——每天加班1小时

数据：11月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.2小时，比上月增加0.1小时。

解读：这么一算，平均每天工作9个多小时，相当于加班1小时，加班已常态化。要说勤劳，地球上真没有哪个国家能比得上咱中国人了。小编顿时内心平衡多了！弱弱地问一句，泥萌（你们）有加班费吗？

3、投资稳了——连续三个月回升

数据：1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）609267亿元，同比增长5.9%。投资增速已连续三个月回升。

解读：投资是拉动经济的三驾马车之一。投资稳步回升，才能保证经济以合理速度增长，就业才有保障。特别是民间投资今年以来一直保持在8%以上的较快速度，说明政策在发力，效果也给力！

4、物价落了——环比下降0.3%

数据：11月份，全国居民消费价格同比上涨2.2%，涨幅比上月回落0.3个百分点，环比下降0.3%。

解读：老百姓存点钱不容易，最怕物价飞涨了。蒜你狠、姜你军……都被管住了，CPI温和上涨，老百姓能够接受，花起钱来心里才有底。

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5、消费旺了——增长8.1%

数据：11月份，社会消费品零售总额35260亿元，同比增长8.1%，增速比上月回落0.5个百分点。

解读：增速有所回落，难道这届“剁手族”不行？其实要辩证看，这是由于总盘子越来越大了，增速自然会变慢。不过，大家这几年都买得差不多了，商家不下点功夫推陈出新很难打动消费者。

6、成本降了——每百元营业额降0.25元

数据：1-10月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.27元，比上年同期下降0.25元。

解读：对于企业来说，成本降了，意味着效益增加，企业在市场上更有竞争力。不过，小编最关心的是，商家要不要降降价，给消费者让让利？

7、结构优了——服务业生产指数增长7.2%

数据：11月份，全国服务业生产指数同比增长7.2%，增速与上月持平。

解读：现在大家找工作，都愿意去金融、IT这些行业，为啥？发展快、薪酬高啊。这些都属于现代服务业，随着经济转型，第三产业比重还会继续上升，服务业前途无限哦。

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8、实体强了——制造业投资增长9.5%

数据：1-11月份，制造业投资增长9.5%，加快0.4个百分点。

解读：今年中央大力推动“脱虚向实”，做强实体经济才是正道，给干实业的企业家吃了定心丸。自今年4月份以来，制造业投资增速持续回升，从另一个侧面说明企业家有信心、市场有需求。

来源 / 经济日报新闻客户端

(责编：袁勃)