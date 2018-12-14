证监会集中督办10起典型案件 涉四大类型

人民网北京12月14日电 据证监会网站消息，近日，证监会稽查部门在深圳召开重大案件办理工作调度推进会，集中督办10起典型案件，综合研判案件情况，统筹调配系统力量，加快推进案件办理，依法严厉打击性质恶劣、影响重大的证券期货违法违规行为。证监会稽查总队、上海、深圳专员办以及天津、湖北、湖南、广东等地11家调查单位相关负责同志参会。

今年以来，证监会稽查系统按照2018年稽查执法重点领域和工作部署要求，坚持“精准立案、精准查处、精准打击”原则，聚焦重点领域和市场关切，强化线索发现，以专项执法行动为抓手，以常规案件办理为基础，重点查办严重损害上市公司利益及中小股东合法权益、危害市场平稳运行、破坏公平交易原则、扰乱信息传播秩序的案件，取得积极成效。针对市场形势和热点，稽查局梳理确定了10起性质恶劣、影响重大、群众反映强烈的在办案件予以重点督办，确保及时有效查处。

10起案件主要涉及：一是实际控制人以上市公司名义为他人提供担保，利用关联企业长期占用上市公司资金，涉嫌背信损害上市公司利益。二是上市公司通过虚构客户、虚构业务、资金循环等方式虚增收入及利润，连续数年实施财务造假，涉嫌信息披露违法。三是个别实施违法违规行为的人员被行政处罚后，不收敛、不收手，屡罚屡犯，继续利用他人账户，通过连续交易、自买自卖等方式操纵多只股票价格，违法收益巨大。四是实际控制人操控上市公司信息披露节奏，使用他人账户连续买卖本公司股票，涉嫌内幕交易、操纵市场等多项违法。

会议要求，各调查单位要站在防范金融风险、整治市场乱象的高度，集中骨干力量，创新办案方式，提高办案效率。一是优化组织模式。突出稽查力量统一指挥，强化统筹调配，形成集团作战、密切协同的执法格局。二是加强执法协作。案件查办中遇到新型复杂疑难问题及时会商，强化与其他监管执法机关协作，充分发挥执法合力。三是提高规范水平。各调查单位要严格按照程序依法办案，确保执法规范，防范执法廉政风险。四是防范市场风险。在查办案件的同时要做好各项应急预案，主动研判，积极稳妥应对案件查处过程中可能出现的风险事件。

下一步，证监会将按照依法全面从严监管的工作方针，优化案件调查组织模式，强化重大案件统筹调度，严厉打击侵蚀市场运行基础、积聚市场风险、严重扰乱市场秩序的证券期货违法违规行为，切实保护投资者合法权益，有力维护资本市场健康稳定发展。

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