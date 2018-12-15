经济运行平稳 结构持续优化（在国新办新闻发布会上）

■前11月经济运行在质量和结构上迈出新步伐，今年各项宏观调控目标可以较好完成

■今年经济平稳运行、稳中有进，为明年打下比较好的基础

■企业整体预期较稳定，明年固定资产投资有望平稳增长

12月14日，在国新办新闻发布会上，国家统计局发布11月经济数据显示，服务业平稳增长，投资增速继续回升，就业形势好于预期，经济保持了持续健康发展。国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，今年各项宏观调控目标可以较好完成。

投资增速连续3个月回升，明年有望保持平稳增长

11月数据一亮相，就业和投资两个指标十分抢眼。创新创业带动就业能力进一步增强。前11月，全国城镇新增就业1293万人，比上年同期增加13万人。11月，全国城镇调查失业率为4.8%，比上月和上年同月均下降0.1个百分点；31个大城市城镇调查失业率为4.7%，与上月持平，比上年同月下降0.2个百分点。

“近几年，我国第三产业增加值占GDP比重持续提升，为社会提供了大量的就业岗位。”国家统计局人口司司长李希如介绍，11月，城镇私营企业和个体工商户就业人数比上年同期分别增长6.3%、5.7%，占城镇全部就业人员比重分别提高1.2、1.0个百分点，就业结构不断优化。

投资呈现企稳回升态势。前11月，全国完成固定资产投资同比增长5.9%，增速比前10月提高0.2个百分点，连续3个月呈回升态势。其中，随着中央支持民营企业相关政策出台，前11月民间投资增长8.7%，增速高于去年同期3个百分点，高于全部投资2.8个百分点，今年以来一直保持8%以上的较高增速。

“制造业投资增速从4月开始持续回升，民间投资今年以来累计增速都在8%以上，表现较好。明年，投资总体平稳或者稳中略升态势有望延续。”毛盛勇分析，今年下半年一批重大基础设施项目加快推出，有利于补短板、调结构、惠民生的大项目，将在明年较好落地，发挥基础设施稳投资效应。

从制造业投资看，今年以来国家出台多项减税降费措施，如下调增值税率、提高出口退税率等，各地相继出台多项降成本措施。这些举措有效降低了企业负担，带动制造业投资较快增长。前11月，全国制造业投资同比增长9.5%，增速比前10月提高0.4个百分点，比去年同期高5.4个百分点，高于全部投资3.6个百分点。

“明年更大力度减税降费政策出台后，对制造业发展有促进作用，‘六稳’政策效应还会进一步显现。从资金上来看，货币政策不断提高灵活性有效性，对实体经济的支撑和服务功能也会进一步改进。综合这些因素看，制造业投资有望保持平稳增长趋势。”毛盛勇说，“企业整体预期比较稳定。明年整个固定资产投资有望保持平稳增长，甚至稳中略升态势。”

消费、工业生产等增速放缓，下行压力怎么看

在经济运行保持在合理区间的同时，一些人注意到部分指标放缓情况。11月，社会消费品零售总额增速比上月回落0.5个百分点。这是否意味着中国市场内需不旺？会不会影响经济运行？

毛盛勇分析，这主要是受汽车类商品降幅扩大和石油类商品增速高位回落等因素影响。11月，限额以上单位汽车类商品同比下降10%，降幅比上月扩大3.6个百分点；石油类商品增长8.5%，增速回落8.6个百分点。据测算，此两类商品拉低社会消费品零售总额增速超过0.7个百分点。

“汽车消费回落对消费的下拉幅度较多，也是当前一些发达国家和很多发展中经济体都面临的问题。”毛盛勇说，此外“双11”较往年的拉动作用比预期弱一些，因为社会消费品零售总额的盘子越来越大，节日效应有所递减。

除了消费，生产增速放缓也引发关注。11月规上工业增加值增速同比增长5.4%，增速比10月回落了0.5个百分点。这主要是受3个产业影响。一是汽车行业下降3.2%，下拉了工业增速，二是11月全球石油价格出现了一轮波动，与之相关的石化行业增速明显放缓，三是电子行业放缓比较多。

“工业整个增速有所放缓，但是亮点较多。比如结构优化，包括代表中高端制造业的高技术制造业、装备制造业，还有战略性新兴产业都继续保持较快增长。”毛盛勇说。

11月进出口总额同比增长9.1%，增速比上月回落13.4个百分点。毛盛勇分析，一是外部环境出现新变化，世界经济增长及其预期、世界贸易增长步伐有所放缓；二是上年同期基数比较高；三是不排除个别企业抢出口效应减弱的影响。

新兴服务业对服务业生产增长贡献率为56.6%

跳出增速看发展，随着供给侧改革深入推进，前11月经济运行在质量和结构上都迈出新步伐。

去杠杆、降成本成效显现。10月末，规上工业企业资产负债率为56.7%，比上年同期下降0.5个百分点。前10月，规上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.27元，比上年同期下降0.25元。短板领域投资较快增长。前11月，生态保护和环境治理业、农业投资同比分别增长42.0%和12.5%，增速分别快于全部投资36.1和6.6个百分点。

新动能保持较快增长。在持续推进“放管服”改革、持续优化营商环境的推动下，前11月新登记企业数量日均达到1.81万户，市场主体还在继续大量增加。智能家电、新能源汽车等新产业、新产品增长较快，线上线下销售融合发展加快。

经济结构持续优化。服务业在保持平稳较快增长的同时，现代服务业增长更快。11月，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长36.7%，增速较上月加快1.0个百分点，连续11个月保持在35%以上。11月，以互联网和相关服务为代表的新兴服务业对服务业生产增长的贡献率为56.6%，高于上年同期12.3个百分点，拉动服务业生产指数增长4.1个百分点，新兴服务业拉动作用继续增强。

“今年经济平稳运行、稳中有进，为明年经济运行打下一个比较好的基础。”毛盛勇说。

《 人民日报 》（ 2018年12月15日 02 版）

(责编：曹昆)