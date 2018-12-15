1680元入会即获“炒股秘籍” 四个月“收入”200万

12月12日晚11时16分，随着D1878次列车驶入重庆西站，36名诈骗案嫌疑人被南岸警方从广东佛山安全押解回渝。至此，一个以“荐股”为名义实施诈骗的犯罪团伙被摧毁。这群嫌疑人，在不久前，都是受害人口中的“股神”，如今，却暴露出隐秘的真实身份……

1680元入会即获“炒股秘籍”

8月开始，南岸警方就陆续接到辖区多名群众报案，称网络上有人借“荐股”名义实施诈骗。

一些股民在社交网络上被陌生人主动加好友，该陌生人声称：“有股票专家和操盘老师指导购买股票，交费加入会员可享受每天牛股推荐信息，一定可以赚大钱！”

通过各种骗局和固定回复的套路，不少股民都成了“会员”。受害人缴纳1680元不等的会费后，所谓的“炒股专家”向受害人传授了“炒股秘籍”，并推荐了一些“牛股”，并附上该“牛股”的盈利截图，骗取受害人信任。

但受害人买进所谓的“牛股”后，绝大多数人面临的都是惨重的损失。通过深入侦查，民警发现这些所谓的“牛股”均是嫌疑人编造的虚假信息。而为了避免受害股民发觉骗局的存在，嫌疑人均以股市行情不稳定，建议炒期货等，收益大、风险小，引诱受害人更进一步地钻入犯罪嫌疑人设定的更深的陷阱，被骗金额越来越大，不少受害人选择了报警。

以“荐股”方式诈骗上百人

在接到相关报警后，警方组织召开专案研判会并展开行动，经过4个月的缜密侦查，专案组民警逐步查明了以朱某伟为首的“荐股”诈骗团伙的组织架构。

朱某伟等人在广东省佛山市租赁写字楼，成立“百利科技有限公司”，招募向某眀、董某媛和黎某等人为组长，聘用朱某帆、刘某宇、宋某等人为业务员，通过网络“荐股”的方式，实施诈骗，受害人达上百人，涉案金额达200余万元。

其实，所谓的“股神”，都是诈骗团伙的“业务员”，他们每个人都有十几个甚至数十个微信号，并且将自己的头像和朋友圈包装成“富豪”和“白富美”来赢取受害人的信任，他们推荐的股票遭遇亏损后，他们又把受害者拉去“安抚群”，以此来诱导其进入新的投资骗局。

掌握了这些罪证后，南岸警方迅速行动，在市局反诈骗中心指导下，出动警力70余人，前往广东省佛山市开展抓捕工作，抓获嫌疑人40余人，扣押作案手机100余部、硬盘50余台。目前，抓获的42人中，36人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

利用股民想翻盘的急切心理

在案件的梳理过程中，民警发现被骗的股民投资的股票一般都有一定额度的亏损。1680元的“炒股秘籍”，他们还会进行“砍价”，嫌疑人也会适当“打折”，最后受害人还会认为占了小便宜。此外，受害人往往存在着希望通过高人指点得以翻盘的急切心理，嫌疑人正是利用股民的这些心理，通过广撒网的方式，以股票专家、证券能人的假身份引诱受害人落入陷阱。

警方提醒广大股民以及准备踏入股市的市民，切记提高风险意识，选择正规理财平台投资，坚决摈弃随意选择来路不明的“炒股致富神招”。如已遭遇此类骗局，请第一时间选择报警。

(责编：黄策舆、袁勃)