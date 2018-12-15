原标题：【改革开放40年·共话三农】土地“串起”我国乡村变革主线

央视网消息：1978年，中国做出了决定国运的关键抉择——改革开放。40年里，中央下发了统领“三农”工作的20个中央一号文件，成为中国农民刻骨铭心的温暖记忆。20个一号文件，回应现实之问，开启改革先机，推动伟大的乡村变革。

安徽小岗村：“改革第一村” 拉开中国农村改革序幕

安徽省凤阳县小岗村曾是以吃粮靠返销、用钱靠救济、生产靠贷款闻名的“三靠村”，每年冬春，几乎家家携儿带女外出乞讨。1978年一个冬夜，在小岗村一间茅草屋里，18个村民谋划了一件惊天大事——分田单干。小岗村人摁下红手印二十几天后，1978年12月18日，党的十一届三中全会召开，开启了中国改革开放的伟大进程，改革的出发点正是改变生产关系。

1982年1月1日，中央发出第一个关于“三农”问题的中央一号文件，明确肯定了包产到户、包干到户。18枚红手印催生的家庭联产承包责任制在全国推开。“当年贴着身家性命干的事，变成中国改革的一声惊雷，成为中国改革的标志。”

四川向阳乡：“农村改革第一乡” 人民公社从这里“摘牌”

在四川省广汉市人的心中，有一个熟悉的词语――“敢为人先”。1980年4月，向阳人在全国率先摘下了“人民公社”牌子，挂上了“乡人民政府”牌子，成为享誉全国的“天下第一乡”。向阳公社变成向阳乡人民政府，一个牌匾变化的背后却有着一个惊心动魄的故事。

到1985年，人民公社制度彻底退出了历史舞台。如果说“大包干”在农村土地所有权和经营权之间撬开了裂隙，向阳人摘下“人民公社”牌子，则是用新的政治体制为新的农业生产力保驾护航。

河北灵寿县：“皇粮国税”成历史 普通农民铸鼎铭刻

2005年，作为国家级扶贫开发重点县的灵寿县，在全国率先免除了农业税。紧接着，2006年1月1日，全国依法取消农业税。

灵寿县青廉村村民王三妮家不仅免除了每人76元的农业税和“三提五统”，还得到216 元的国家补贴。王三妮兴奋地决定：铸鼎铭刻，告知后人。“告别田赋鼎”铭文没有华丽的辞藻，一位北方农民用自己日常使用的语言，记录中国农业发展史上一个历史性的时刻。

惠农政策密集出台 农村基本经营制度不断完善

从1982年到1986年，中央连续出台了5个一号文件，家庭联产承包责任制被正式确立为中国农村的基本经营制度，这一制度改变了农民和土地的关系，成为中国农村改革的起点。

2004年到2018年，中央又连续15年发布以“三农”为主题的中央一号文件，强调“三农”问题在中国的重中之重的地位。在这期间，免除农业税、粮食直补、9年义务教育免费制、新型农村合作医疗制度、农村最低生活保障制度、新型农村社会养老保险制度等等一系列惠农政策陆续密集出台，农民生活发生了翻天覆地的变化。

地定权、人定心，共产党人用历史写下了实事求是、尊重农民意愿、维护农民利益的执政理念。家庭联产承包责任制极大解放了农村生产力，1997年中央决定：1983年签订的第一轮15年土地承包期到期后再延长30年不变。2017年十九大报告再次强调：第二轮土地承包到期后再延长30年。土地承包制度的延续和稳定，彻底免除了农民的后顾之忧。

土地是农民的根本，也是国家的根本。40年改革开放，土地问题始终与农业发展和农村稳定紧密相连。从土地承包到土地流转再到“三权分置”，土地是40年农村改革的一个主线，40年后的今天，站在新的历史起点上，我们满怀激情的守望着中国这片充满希望的土地。我们深信，中国这片宝贵而有限的土地，必将顺利承载中华民族的伟大复兴和长久繁荣。（文/刘登亮）

(责编：冯粒、袁勃)