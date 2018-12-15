原标题：改革开放40年新疆农村公路建设成就辉煌

乡村振兴再添新动能

——改革开放40年新疆农村公路建设成就辉煌

伊犁哈萨克自治州新源县那拉提景区公路。

阿勒泰地区布尔津县禾木景区公路。

阿勒泰地区布尔津县禾木乡村公路。

哈密市伊吾县淖毛湖镇农村公路。

伊犁哈萨克自治州昭苏县农村公路。

农民在家门口乘坐公交车。

一条路，富一村；条条路，富万家。

从零到12万余公里、从砂石路到柏油路，改革开放40年来，尤其是党的十八大以来，新疆快速推进农村公路建设，一条条农村公路为乡村振兴增添新动能，成为各族群众的致富之路、幸福之路、团结之路，也成了党和政府情系各族农牧民的“连心路”。

群众期盼农村公路

回想起20世纪80年代的道路情况，和静县巴润哈尔莫敦镇呼青衙门村村民秦银田仍唏嘘不已：“当年村里没桥没公路，出村就得蹚河水，涨水的时候只能窝在村里。”

呼青衙门村四面环水，开都河在村西侧出现了分支，将该村完全环绕后又在村东侧汇合，使村子犹如一座孤岛，俗称“岛子”。早年河面上没有桥，村民外出夏秋时节涉水渡河，冬春时节冒险履冰。

“要穿上防水裤，找水浅的地方蹚过去，有的地方水齐腰深。”秦银田回忆说，“水底有石头，得慢慢探索着走，一不小心就会滑倒，80多米宽的河道得走近30分钟。大家天天期盼着桥梁架起来，公路修过来。”

解放初期，新疆仅有3361公里公路。泥巴路、砂石路是当时新疆广袤农村牧区的基本道路，农牧民走不出农村，外面的人也难进来，遑论发展经济增收致富了。

改革开放的春风吹到了新疆，新疆交通事业翻开新的一页，新疆公路交通逐步走上了以改革开放为主题的发展之路，农村公路有了盼头。

可是，改革开放之初，农村公路尚未列入国家计划，基本都是由当地农民以民工建勤方式修建的土路或便道，“晴天一身土，雨天一身泥”是当时农村公路的真实写照。

民有所盼，政有所为。2000年以来，国家高度重视农村经济发展，随着国家不断加大新农村建设力度，自治区交通运输厅把加快农村公路建设作为繁荣农村、发展农业、富裕农民的一项重要政治任务来抓，作为一项推动农村经济发展的先导性和基础性产业来抓，不等不靠，作出加快农村公路建设的决定，实行国省干线公路和农村公路建设并举的方针。

在时间紧、任务重、资金短缺的情况下，自治区交通运输厅于2000年—2007年完成农村公路投资104亿元，建成大批“惠民工程”和“得民心工程”，切实把农民增收之路铺到了家门口，把农业和农村经济结构调整之路修到了家门口，把推进城镇化进程之路通到了家门口，让农民兄弟姐妹走上了柏油路和水泥路。

同时，自治区交通运输厅稳步推进农村公路养护改革，加快农村交通路站运一体化进程。从1978年开始试运行农村班线客运，到2004年开始大规模修建农村客运站。经过近30年的建设，至2007年年底，全区农村客运站点已达421个，农村客运车辆达14871辆，占班线客运车辆总数的63%。全区有842个乡镇、6148个行政村通了客运班车，乡镇客运班车通达率达99.9%，行政村客运班车通达率达70%，为社会主义新农村建设创造了良好条件，从而改变了长期以来农村公路缺乏系统规划，布局不完善，通行能力低、缺乏技术指导、建设力度和质量控制差、重建轻养、失养严重、农村公路建设滞后于农村经济发展的局面。

中央新疆工作座谈会的春风吹遍天山南北，新疆交通运输事业进入了快速发展的新阶段，农村公路迎来全面发展。。全区各级交通运输主管部门高度重视，积极努力，当年就建设农村公路8056 公里，改善了40 个乡镇、500个建制村的通行条件，沿线约110万人受益。

铺就农牧民幸福路

路，连接了城乡，加快了人流物流，改变了思想观念，增加了物质财富，促进了文明进步。

伊吾县淖毛湖镇新建村村民刘平正种了近20年的哈密瓜，以前，从他家里到瓜地近7公里全是土路。下雨后，土路变成了泥巴路，连拖拉机都开不过去，他只好和家人把工具扛到地里。

路不好，收购商的车开不到地里，也就不愿收刘平正的瓜。他只能自己开着拖拉机一趟一趟地把瓜送到收购商的车前。算下来，雇人加上其他的花销，一亩地成本得多花400元。

今年6月份，连接新建村和西坎儿村的公路开始动工，这条路刚好通到刘平正家的瓜地，不到两个月，公路已完工。哈密瓜成熟后，刘平正没有像往年一样雇人拉瓜，他很自信地说:“路一通，收购商自然会找我。”

果然，收购商直接来找刘平正，谈妥一亩地的瓜付给他5000元。130亩地的瓜全被客商买走了，刘平正粗略计算了一下，今年能多挣6万多元。

党的十八大和自治区第九次党代会以来，在党中央的惠民政策支持下，在自治区党委和政府的正确领导下，在交通运输部的大力支持下，新疆交通运输主管部门按照自治区及交通运输部关于交通运输扶贫脱贫工作的安排部署，以南疆四地州为扶贫攻坚主战场，加快“四好农村路”建设，为助力农牧民脱贫致富、为乡村振兴、稳边固边作出了突出贡献。

2012年—2016年，全区完成农村公路建设投资226.14亿元，改善了151个乡镇、2084个建制村的通行条件。5年共建设农村公路3.95万公里，到2016年底，全区农村公路总里程为12.02万公里（不含兵团），农村公路规模总量迅速扩大，四通八达的农村公路路网基本形成。

交通扶贫脱贫是实现我区与全国同步全面建成小康社会的基础性条件。“十三五”以来，自治区始终把贫困地区农村公路建设作为重点，按照“外通内联、通村畅乡、班车到村、安全便捷”的要求，持续加大投资力度，重点支持贫困地区尤其是南疆四地州农村公路发展。2016年—2017年，农村公路扶贫攻坚完成投资139亿元，新改建公路里程22489公里，其中，南疆四地州共计完成农村公路扶贫攻坚建设投资57.3亿元，新改建公路里程9797公里。截至2017年底，南疆四地州农村公路总里程达5.88万公里。

出门有公路抬脚上客车

从“晴天一身土、雨天一身泥”到“出门水泥路，抬脚上客车”，公路的延伸撬动着农村交通运输面貌的整体改善。

截至2017年底，全区农村公路总里程达到12.28万公里（不含兵团），越来越畅通的农村公路不仅解决了新疆农牧民产品销售的难题，更方便了群众出行。

随着城镇化快速发展，加快城乡交通一体化进程势在必行。把公路修到农民家门口、把车站设到农民家门口、把班车开到农民家门口成为新疆建设“四好农村路”的目标。

伊吾县苇子峡乡沙依巴克恰村村民吾拉木·合甫家距离公交站不到200米，坐公交车到县城只要20多分钟，“现在公交车到点发车，票价便宜，进县城方便得很!”

以前，伊吾县农村客运班线车辆少，村民出行不便。2016年，该县投入7辆纯电动公交车，开通城乡快速公交线路3条，满足县城到乡镇及行政村的运营需求。快速公交线路通车范围涉及4乡3镇1个开发区，全县行政村通车率达到100%，基本建成布局协调、无缝换乘的城乡公交网络。

今后，伊吾县还将继续推进城乡客运一体化和乡村客运公交化进程,加快以招呼站、候车亭为重点的农村客运站点基础设施建设，打通群众出行“最后100米”。

伊吾县农村客运是全疆持续大力发展农村客运、方便农牧民出行的缩影。

从2013年开始，自治区将乡镇（团场）、建制村（连队）通车率作为对交通运输部门的重要考核内容，要求务必实现每年确定的通车目标；自治区每年的交通运输工作会议都对农村客运进行安排部署，坚持“路、站、运”一体化，统筹建、管、养、运协调发展。

自治区交通运输厅还划拨资金实施偏远农村客运补贴政策，对在乡镇及其以下区域运营的偏远农村客运车辆发放运营补贴、新购更新车辆补贴、公交化改造补贴、站牌制作补贴，对农村客运工作先进地州发放以奖代补资金。

截至2017年底，全区具备条件的乡（镇）通车率达99.6%，建制村（连队）通车率达98.3%，农村客运网络不断完善。

筑牢乡村振兴根基

今年，自治区交通运输厅继续加大力度推进农村公路建设，大力推进交通扶贫，计划完成农村公里建设里程12000公里，全力改善尚未通硬化路的乡镇、建制村的交通条件，助力农牧民脱贫致富。

目前，自治区交通运输厅完成农村公路建设里程12462余公里，已超额完成今年农村公路建设任务，全疆绝大部分行政村已通了柏油路，许多村内巷道也完成了硬化。

农村公路的快速发展，逐步解决了农民群众“出行难”问题，改变了我区交通面貌，为脱贫攻坚奠定了坚实基础，有效带动了农村产业发展、经济转型、农民思想观念转变，有力地促进了农村经济社会发展。

农村公路带动特色产业发展。

如今，随着道路畅通，新疆哈密瓜、葡萄、大枣、馕、牛羊肉等特色农产品已逐渐从群山中、荒漠内运输至全国各地。

克尔碱镇克尔碱村距离托克逊县城50多公里，随着交通的发展，村里发展起馕产业，成立了四家打馕专业合作社，将馕卖到了吐鲁番市高昌区、乌鲁木齐等地。

“以前一刮风道路便尘土飞扬，车辆通行不便，打出来的馕很难卖出村。路畅通后，机会来了，现在村里已成立四家打馕合作社。下一步，我们将引导村民丰富馕的种类，把馕做成礼品，通过电商平台销往全国。”克尔碱村村委会主任艾尼瓦·阿不拉说。

农村公路促进经济转型。

和静县旅游资源丰富，巴音布鲁克草原和巩乃斯景区每年都会吸引大批游客。2016年，艾尔肯在村里开了一家农家乐。可是，艾尔肯家门前的道路是土路。“路不好，最多一天也不过十来个客人。”他说。

今年4月，艾尔肯家门口通了柏油路，他的生意很快好了起来。“估计今年比去年能多挣3万多元。”他表示。

道路更通畅，越来越多的农牧民参与旅游业。目前和静县有201家农家乐（含牧家乐），两万多农牧民涉足旅游业，当地三产实现大发展。

道路通畅带来了更多的人流和物流，在不断交往交流交融中，农牧民的思想观念发生转变，积极努力脱贫致富。

岳普湖县铁热木镇玛什英恩孜村地处沙漠边缘，土地贫瘠，人均耕地少。村民凯尤木·买买提家有7亩地，一年收入7000多元。

四通八达的道路为农村发展电子商务提供了条件，岳普湖县大力扶持发展农村电商，吸引年轻人创业。今年，凯尤木在村里开了间电商服务站。

凯尤木还计划开个网店销售当地特产：“马路通到了家门口，村民不再为农产品运输发愁，卖当地特产肯定能挣钱。”

以农村公路为依托，新疆各地还结合自身优势特点，建产业基地、旅游景区、农产品加工区、工业园区道路，实施“交通+扶贫”“交通+旅游”“交通+产业”“交通+园区”等项目，探索一系列“交通+”发展模式。

“要想富、先修路”，这条经验至今仍不过时，有路方能振兴。而今，犹如“蜘蛛网”状的农村公路夯实了我区乡村振兴的基础，踏着改革开放的步伐，各族群众阔步走在乡村振兴的追梦路上！

(责编：冯粒、袁勃)