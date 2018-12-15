原标题：三峡集团副总经理孙志禹：2018年三峡发电量将突破一千亿千瓦时

人民政协网12月12日澳门电 三峡集团副总经理孙志禹在2018国际清洁能源论坛上表示，2018年，三峡电站年发电量将突破1千亿千瓦时。三峡电站总装机2250万千瓦，年均发电量882亿千瓦时，至今累计发电已超过1万亿千瓦时，相当于节约标准煤3.19亿吨，减排二氧化碳8.58亿吨。

中国长江三峡集团有限公司副总经理孙志禹在2018国际清洁能源论坛上发言。

三峡工程位于华中地区湖北省宜昌市，地处长江中上游末端，工程1994年启动建设，1997年大江截流，2012年全部机组投产发电，是世界上规模最大的水利枢纽工程。

据介绍，历时17年工程建设，三峡工程取得了700余项专利和20多项国家科技奖励，一举推动了中国水电工程建设和管理、大型机组设备、输变电工程等领域科技水平的大幅提升，推动中国由水电大国跃升为水电强国，实现了从“跟跑者”到“引领者”的跨越。

孙志禹表示，三峡工程综合效益巨大。最主要的三大效益就是防洪、发电、和航运。三峡工程防洪库容达221.5亿立方米，是治理长江水患的关键性骨干工程，她可使长江中游荆江河段的防洪标准从十年一遇提高到百年一遇。

与此同时，三峡工程建设极大促进了三峡库区经济社会发展，三峡水库393亿立方米库容已经成为中国最大的战略淡水资源库，具有强大的社会效益和生态效益。

“在长期的清洁能源开发建设中，三峡集团坚持在发展中保护、在保护中发展，始终把山清水秀作为主旋律，把人与山水林田湖作为生命共同体。”孙志禹说。

2018年，国家进一步明确三峡集团新的战略定位，其中在长江经济带发展战略中承担两项重要定位，就是“在促进长江经济带发展中发挥基础保障作用”和“在共抓长江大保护中发挥骨干主力作用”。国家赋予三峡集团在共抓长江大保护中发挥骨干主力作用的新使命新任务，三峡集团由“建设三峡、开发长江”将逐步向“管理三峡、保护长江”新的历史使命转变。

当前，三峡集团已成立长江大保护实体公司，筹措建立投资平台、融资平台，通过搭建“一个公司、一项基金、一个中心、一个联盟、一项专项资金”等“五大抓手”，构建共抓长江大保护的工作格局。

“三峡集团努力发挥骨干主力作用，成为长江大保护行动的参与者、贡献者、示范者、带动者和引领者；同时，全力发挥以三峡工程为骨干的长江梯级水库群的综合效益，为长江经济带发展发挥好基础保障作用。”孙志禹表示。

“绿色发展永无止境。三峡集团致力于为社会提供清洁能源，积极参与长江经济带生态修复和环境保护建设，让生态环境更加美好，让人民生活更加幸福，努力为人类可持续发展贡献三峡力量！”孙志禹说。

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