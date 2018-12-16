为民营企业服务用心给力

本报长春12月15日电 （记者岳富荣、孟海鹰）“短短一年时间，公司转型升级，组建研发团队，实现产值1.2亿元。”虽已天寒地冻，可吉林澳佳农业科技有限公司董事长赵红光心中却充满暖意：现在，政府对企业是一路跟踪服务，我们对未来充满信心，也更有干劲了！

赵红光2011年开了家化肥生产企业，近年来一直试图对原有化肥生产业务转型升级，却苦无门路。得知企业诉求后，松原市宁江区政府有关部门立即为赵红光牵线搭桥，促成他与一家北京生态农业上市公司合作，一个月后双方签约合作注册新公司。

“政府围着企业转，企业有事马上办”，这是吉林省营商环境改造提质加速的一个缩影。目前，民营经济撑起了吉林经济的“半壁江山”，但与发达地区相比，依然相对滞后。为此，吉林将发展民营经济作为补短板的主攻方向，作为吉林振兴的关键支撑。

瞄准痛点难点，让企业“轻装上阵”。税费重，融资难，缺人才……民营企业的痛点难点就是政策的着力点。2016年以来，吉林先后实施72项停征或降低涉企收费的政策，累计减少收费270.4亿元。

转变政府职能，送企业“改革红利”。近年来，吉林持续深化“放管服”改革，正在形成服务企业的良性机制。今年，市场主体准入“e窗通”系统上线运行，开办企业平均用时缩短到26小时。11月10日起，全省全面实施“证照分离”改革。

优化营商环境，为企业“解忧消愁”。8年前，某建筑公司经理周革垫资为吉林某县级市做了市政工程项目，工程结算款项一直被拖欠，这些年讨债屡屡碰壁。去年9月，周革拨通了吉林省软环境办公室智能管理平台的投诉电话。在软环境办同志的认真调查、细致协调下，周革在两个月后就收到了920多万元工程欠款。

想企业所想、急企业所急、解企业所困，当下，吉林各地各部门正积极行动，力争做好民营企业的坚强后盾。数据显示，今年前三季度，吉林全省民营经济实现主营业务收入19535亿元，同比增长4.9%；民营企业户数达到35.5万户，同比增长17.8%。

《 人民日报 》（ 2018年12月16日 01 版）

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