靠技术创新赢得更大市场

本报广州12月15日电 （记者李刚）走进格兰仕广东佛山顺德总部和中山基地，这里的创新与智造让人印象深刻：全球第一条微波炉智能化生产线，全球第一条电蒸炉自动化整机及自动化腔体生产线……互联网、大数据、人工智能与精工制造深度融合，机器人和高素质技工密切合作。车间值班人员告诉记者，格兰仕因为拥有先进的互联网家电、智能家电等技术，产品进入越来越多欧美家庭厨房。

从扛着一台微波炉、两个电饭煲挤进广交会，到1998年将微波炉生产规模做到世界第一，格兰仕仅仅用了7年时间。但格兰仕想要“走出去”，却并非一帆风顺。

欧美市场是全球品牌竞争的高地，也是竞争最激烈、品牌最难拓展的市场。尽管摆在欧美超市显著位置的世界各大品牌微波炉，大半都是格兰仕贴牌生产的，但格兰仕自主品牌的微波炉却长期摆不进欧美高档超市。仅靠成本优势、以量取胜，不强化技术创新，就永远做不成一流企业。

“砸锅卖铁也要搞研发、搞技术创新，只有这样才能做强品牌。”格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤说。

磁控管作为一项真空技术，技术门槛高，梁昭贤和中国科学院几位老教授在封闭的车间一待就是几个月。最终，磁控管核心技术难题宣告攻克。

目前，格兰仕年产磁控管3000多万只，全球磁控管技术标准也以格兰仕的标准为参考。这从根本上改变了传统的“贴牌”模式，在国际市场亮出了“中国创造”的品牌。

格兰仕走过了从“中国制造”到“中国创造”、从“中国贴牌”到“世界品牌”的跨越式发展历程。改革开放40年，格兰仕也不再是当年的格兰仕，拥有核心技术的格兰仕，开始走上更高层次自主品牌创新之路。

目前，格兰仕已在全球10多个发达国家设立了研发中心和分支机构，产品覆盖全球近200个国家和地区。今年，格兰仕海外市场拓展逆势增长，新一代智能家电已经成为品牌主力，预计自主品牌国外销售有望实现20%—30%的增长。

“格兰仕是改革开放的同龄人，我们是这个伟大时代的见证者、参与者、获益者。”梁昭贤说，格兰仕的成功之道，就是靠自主创新和持续的技术领先。

《 人民日报 》（ 2018年12月16日 01 版）

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