国家发改委：我国制造业结构持续改善

当前，经济运行态势牵动着人们的神经。如何看待11月份制造业采购经理指数(PMI)同比有所回落现象？今年去杠杆工作有哪些新进展？12月14日，国家发展改革委召开新闻发布会，围绕相关热点问题进行了回应。
11月份，我国制造业PMI为50.0%，比上月小幅回落0.2个百分点，处于临界点。有人认为，当前我国经济面临的下行压力有所加大，并对实现全年6.5%左右的增长目标表示担心。对此，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮回应，总体上看，全年主要目标任务可以较好完成。
“制造业结构持续改善的特征逐步显现。”孟玮说，11月份，装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%，分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点，且均高于制造业总体水平。同时，制造业多数行业仍处于扩张区间。其中，纺织服装服饰、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等制造业PMI位于52.0%及以上相对较高运行水平。
孟玮表示，前三季度国内生产总值增长达到6.7%，继续保持在合理区间，居民消费价格基本稳定，制造业投资回升到近年来较高水平，进出口保持较快增长，利用外资稳步扩大，居民收入增长与经济增长基本同步，城镇新增就业提前完成全年目标。另外，在结构方面，我国经济体现出结构不断优化、新旧动能接续转换、质量效益稳步提升的特点，新产业、新业态、新模式加快发展，社会保障水平继续提高。
孟玮表示，今后将保持宏观政策连续性、稳定性，根据市场主体需要及时完善政策，精准预调微调，引导市场形成稳定预期；坚持以供给侧结构性改革为主线，聚焦支持制造业、服务业，实施更大力度减税降费举措；着眼补短板、调结构、增后劲，扩大有效投资，推动消费供给升级，释放消费潜力；持续深化“放管服”改革，打造便捷高效、稳定透明、公平竞争的营商环境。
在去杠杆方面，孟玮介绍，国家发改委通过市场化债转股等措施优选企业、优选资产，助推具有发展前景的高负债优质企业降杠杆、减负债。同时，通过依法破产等方式，推动低效无效企业退出市场，在筛选出“好苹果”的同时，也把“僵尸企业”等“烂苹果”挑出来，优化资金配置效率。
数据显示，今年10月末，我国规模以上工业企业资产负债率为56.7%，比上年同期下降0.5个百分点，去杠杆成效不断显现。孟玮说，今后国家发改委将会同相关部门，继续推进去杠杆工作取得新成效。
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