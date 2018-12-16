11月份一线城市新建商品住宅销售价格环比微涨

据国家统计局网站消息，国家统计局今日发布了2018年11月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此，国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。
一、一线城市新建商品住宅销售价格环比微涨，二手住宅持续下降；二线城市环比涨幅均与上月相同；三线城市环比涨幅均回落
11月份，各地继续坚持因城因地制宜、精准施策，强化地方调控主体责任，房地产市场整体保持稳定。据初步测算，从环比看，4个一线城市新建商品住宅销售价格微涨0.3%。其中：北京和上海分别上涨0.6%和0.5%，广州持平，深圳下降0.2%。二手住宅销售价格下降0.4%，降幅比上月扩大0.2个百分点。其中：北京、上海、广州和深圳分别下降0.6%、0.1%、0.3%和0.2%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.0%和0.3%，涨幅均与上月相同。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.9%和0.4%，涨幅比上月分别回落0.2和0.1个百分点。
二、一二三线城市新建商品住宅销售价格同比累计平均涨幅比去年同期回落
11月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨1.5%，涨幅比去年同月扩大0.8个百分点；1-11月平均，同比上涨0.3%，涨幅比去年同期回落10.6个百分点。11月份，二手住宅销售价格上涨0.8%，涨幅比去年同月回落2.1个百分点；1-11月平均，同比上涨0.7%，涨幅比去年同期回落12.1个百分点。11月份，二三线城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨11.1%和10.5%，涨幅比去年同月分别扩大6.4和3.6个百分点；1-11月平均，同比分别上涨7.2%和7.6%，涨幅比去年同期分别回落2.2和0.3个百分点。11月份，二三线城市二手住宅销售价格分别上涨7.9%和8.1%，涨幅比去年同月分别扩大2.9和2.7个百分点；1-11月平均，同比分别上涨5.6%和5.7%，其中二线城市涨幅比去年同期回落2.6个百分点，三线城市涨幅比去年同期扩大0.3个百分点。
三、15个热点城市新建商品住宅销售价格环比上涨的城市个数减少
11月份，15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有3个，比上月增加1个，最大降幅为0.5%；持平的1个，增加1个；上涨的11个，减少2个，最高涨幅为2.0%。同比下降的城市有2个，比上月减少1个，最大降幅为0.4%；上涨的13个，增加1个，最高涨幅为15.4%。
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