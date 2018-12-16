原标题：加拿大鹅市值蒸发了近18亿美金 这些企业也紧张了

中新经纬 文 | 吴亦涵 罗琨 闫淑鑫

最近几天，加拿大高端羽绒服品牌加拿大鹅可能感受到了被中国巨大消费市场所支配的恐惧。受华为CFO孟晚舟被加拿大当局逮捕事件影响，自12月6日以来，在纽约股票交易所上市的加拿大鹅股价连日暴跌，截至美东时间12月14日收盘，公司的股价收报52.11美元/股，比起12月4日的收盘价，加拿大鹅股价已经下跌超20%，市值蒸发17.57亿美金（约121.32亿元人民币）。

与加拿大鹅暴跌的股价相反的是，今年以来，加拿大鹅的业绩还算不错。根据其8月发布的2019财年一季度财报，加拿大鹅的收入同比增长了58%至4470万加元。而在过去三个财年，这一增速分别为33.2%、38.8%和46.4%。

财报中，加拿大鹅还反复强调中国市场的重要性。今年5月末，该公司正式宣布了在大中华区的“扩张战略”，其中包括在上海设立大中华区总部、今秋在北京太古里三里屯和香港IFC开设旗舰店和与阿里巴巴旗下天猫平台合作开展中国市场电商业务。

据阿里巴巴旗下南华早报14日报道，加拿大鹅原定于周六开业的北京三里屯太古里店将不会如期开业，该公司解释称为正在装修，不过市场普遍认为只是借口，该公司担心中加目前因华为事件造成的纷争，恐引发对北京店的抗议才是真实原因。

结合此前的D&G辱华事件，在此时间节点，加拿大鹅股价暴跌的原因或许显而易见。事实上，随着中国消费市场的不断增大，以及全球化的持续推进，除了加拿大鹅之外，加拿大还有不少品牌陆陆续续地都进入中国市场淘金。

中央财经大学副教授刘春生对中新经纬表示，孟晚舟事件一定会给在华加拿大企业带来负面影响，暂且不论两国国家层面的交往情绪，中国消费者已然做出了反应，在各类社交媒体上面我们都可以看到中国民众对加拿大此举表示非常震惊和失望。

“很多时候并不需要国家层面发声，民众会自发作出选择。当一个国家伤害到另一个国家民众感情的，就必然要承担一些后果。”刘春生说，加拿大此举也将给赴加拿大投资的中国企业家造成极大的不安全感，进而影响中国企业家在加拿大的投资积极性。

01 庞巴迪

庞巴迪（Bombardier）是一家总部位于加拿大魁北克省蒙特利尔的国际性交通运输设备制造商。主要产品有支线飞机、公务喷气飞机、铁路及高速铁路机车、城市轨道交通设备等。像中国最早的电力动车组和谐号CRH1型，就是由庞巴迪运输和青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司（BST）提供。

▲截图来源：庞巴迪官网

据庞巴迪官网介绍，庞巴迪与中国的合作始于二十世纪五十年代，几十年以来随着制造、技术及人员各领域的合作加强，目前庞巴迪的铁路运输和航空产品已广泛应用于中国各大主要市场。庞巴迪运输集团1999年进入中国市场，并一直积极参与中国城市轨道交通及先进铁路网络的建设，目前在中国共有六家合资企业和七家独资企业（WFOE）。

民航专家林智杰向中新经纬分析称，对于庞巴迪来说，中国市场的重要性是毋庸置疑的。“目前中国是波音和空客最大的单一国市场，中国民航也是全球发展速度最快的市场之一，每年需要引进300多架飞机，贸易额大约1000亿元。因此对于所有的飞机制造商来说，中国都至关重要。”

据其介绍，作为支线飞机制造商，庞巴迪在中国市场的份额要低于其主要竞争对手巴航工业。“从市场份额看，庞巴迪飞机国内有38架，仅相当于巴航工业飞机数的三分之一，从客户范围看，庞巴迪飞机只有华夏航空在用，而巴航工业的客户则包括天津航空、南方航空等6家航空公司。”

林智杰说，孟晚舟事件如继续升级，双方采取贸易措施，可能会影响庞巴迪飞机的交付。但更大的影响在于“不确定性”。一旦中国市场觉得后续存在不确定性，将大幅影响庞巴迪在中国市场的进一步开拓。“飞机的订货和交货整个过程需要三四年的时间，一旦后续形势不明朗，大家对于下单必然更趋谨慎。”林智杰说道。

截至12月13日收盘，庞巴迪股价重挫6.22%，报2.1加元每股。

02 麦格纳

麦格纳国际，又译作曼格纳、玛格纳、迈纳等，总部位于加拿大安大略省，为全球最大的汽车零部件制造商之一，也堪称全球最多元化的汽车零部件供应商。

▲截图来源：麦格纳官网

麦格纳官网显示，从1996年在中国设立的第一家工厂起，麦格纳至今在中国已经拥有31家工厂，10个研发中心和销售办公室，全国有超过1 万名员工，包括车身、底盘、外饰、座椅、动力总成、电子、镜像、闭锁、整车设计与代工制造这八个产品系统都在中国建立了自己的工厂或研发中心，并且还在不断发展。

12月4日，麦格纳在美国的上市公司曼格纳国际股价大跌6.24%，此后一直维持低迷走势，截至12月13日收盘，报45.48元，近十个交易日下跌7.28%。

03 始祖鸟与宝姿

事实上，除了价格不菲的羽绒服之外，目前，在中国销售的不少高端衣服品牌也都具有加拿大的基因。其中就包括了户外服饰品牌始祖鸟以及高端服饰品牌宝姿。

Arc‘teryx（始祖鸟）1989年创立于加拿大温哥华，2002年Arc’teryx公司被Adidas-Salomon集团收购，随后，伴随2005年Salomon从A-S集团分拆售予芬兰AmerSports集团，如今Arc‘teryx是Amer旗下Salomon集团的子公司。

值得一提的是，安踏在12月7日晚间的一份公告中表示，安踏将与腾讯、FountainVest Partners、Lululemon体育服装创始人、美国亿万富豪Chip Wilson一起，以52亿美元的估值收购Amer。

而服饰品牌PORTS（宝姿）由加拿大人Luke Tanabe于1961年在加拿大港口城市多伦多成立，主要为设计、制造及零售分销宝姿品牌的男女时装，到1989年时，PORTS在全球已拥有60多家专卖店。当时为集团董事会主席陈启泰的母亲开办了一家服装加工厂，并为宝姿代工多年，深受Luke Tanabe信任。1989年，Luke Tanabe计划退休，陈启泰家族经过商议后决定买下这个品牌，并最终获得巨大的成功。

1993年，陈启泰在厦门开设加工厂，并在上海美美百货与北京国贸开出中国第一批的女装时装店铺。根据PORTS的发音，这个品牌直接取名为宝姿。2003年，宝姿时装有限公司于香港上市，曾被称为“国内女装第一股”，自2015年6月4日起，宝姿时装有限公司正式更名为宝国国际控股有限公司。目前，宝国国际已经被由主席陈启泰及其兄陈汉杰持有的Bluestone Global私有化并从港股退市。

04 四季酒店

四季酒店是一家国际性奢华酒店管理集团，总部设于加拿大多伦多，1961年由伊萨多·夏普（Isadore Sharp）先生创办，四季酒店被Travel + Leisure杂志及Zagat指南评为世界最佳酒店集团之一。除创始人夏普先生之外，比尔·盖茨（Bill Gates）和阿尔瓦利德·本·塔拉尔王子（Prince Alwaleed Bin Talal）也是四季酒店集团的大股东。

▲资料图：酒店。中新经纬 罗琨摄

四季酒店官网显示，公司在中国拥有9 家酒店，分别位于北京、天津、上海、上海浦东、杭州、深圳、香港、澳门、广州。

值得注意的是，11月14日，微博网友“花总丢了金箍棒”曝光其入住的近20家五星级酒店的卫生乱象中，就包括有上海的四季酒店。

05 IMAX

IMAX公司由三名加拿大人成立于1967年，总部位于加拿大多伦多和美国纽约，1994年，IMAX在美国纳斯达克上市，Wind数据显示，IMAX Corporation是一家娱乐科技公司，公司业务包括IMAX影院及放映系统的设计、租赁、销售、维修及经营；IMAX格式影片的拍摄制作和发行；摄影机和放映机的开发与生产。该公司以独立或合作的方式，在全世界多个国家和地区建立了IMAX影院，主要分布在加拿大和美国。

数据显示，截至2018年6月30日，IMAX在全球79个国家和地区共有1410家IMAX影院（1314家商业综合项目内影院，12家旅游景点商业影院与84家科教场馆影院）。其中，在中国建立的IMAX影院就有569家。2015年10月8日，IMAX Corporation的子公司IMAX China在香港联合证券交易所正式上市，交易代码为： “HK.1970”。

值得注意的是，IMAX China 的公告显示，截止今年8月15日，IMAX中国票房三季度初至今较去年同期增长54%，年初至今较去年同期增长19%，7月1日到目前暑期档共斩获票房约合4200万美元。强劲的票房表现得益于IMAX所采取的多片排片战略，以及部分好莱坞影片的出色表现。

06 汉堡王

除了上述这些企业之外，可能让很多人没有想到的是，如今的汉堡王也是一家具有加拿大基因的公司。

▲截图来源：汉堡王官网

2014年，加拿大最大咖啡连锁企业蒂姆·霍顿斯（TimHortons）与美国快餐连锁店汉堡王（BurgerKing）宣布，正式成立新公司，打造世界第三大快餐集团。新公司将在全世界100个国家开设1.8万家连锁店，年销售额将达到230亿美元。新公司的总部将设立在加拿大安大略省。

在上述两家公司合并之后，RestaurantBrandsInternational成为了上述两家公司的母公司，在美国上市，据Wind数据显示，该上市公司的注册地址为加拿大。值得一提的是，12月3日以来，上述公司也呈现出震荡下跌的走势，目前报于54.55元，近十个交易日股价下跌超6%。

汉堡王集团官网显示，汉堡王是全球大型连锁餐饮企业，截至2018年上半年，在100多个国家及地区经营着超16000家餐厅。而在中国市场上，截至2018年上半年，已进驻了100多个城市，门店突破900家。

值得注意的是，Tim Hortons是加拿大知名咖啡和甜甜圈品牌，今年7月，媒体报道也正在计划通过与Cartesian Capital Group的主特许经营（master franchise）协议，在中国开设1500多家餐厅。“未来几年，中国的人口和充满活力的经济为Tim Hortons提供了一个极好的增长机会。”该连锁店总裁Alex Macedo在声明中说。

(责编：杨曦、李栋)